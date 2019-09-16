إغلاقات وتحويلات جديدة بسبب الباص السريع

وطنا اليوم-عمان: تواصل امانة عمان صباح الجمعة المقبل 20 ايلول إستكمال اعمال مشروع الباص سريع التردد والحلول المرورية للتقاطعات ضمن مرحلة شارع الشريف ناصر بن جميل وشارع الكندي وشارع محمد علي جناح .

ووفقا لمدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري فان متطلبات العمل تقتضي من أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير تنفيذ إغلاق كلي للمرحلة الاولى من اعمال المقطع الممتد من إشارات ( الكومودور) ولغاية إشارات ( الديز إن ) للمسرب المتجه من دوار المدينة باتجاه إشارات وادي صقرة .

ووفرت امانة عمان وادارة السير تحويلات وطرق بديلة للسير القادم من دوار المدينة وشارع وصفي التل عبر شارع الشريف ناصر بن جميل ثم الوصول لاشارات الكومودور والانعطاف يمين عبر شارع حلحول والانعطاف يسارا باتجاه شارع محمد امين الشنقيطي وصولاً لشارع عمر بن عبد العزيز والعودة لشارع الشريف ناصر بن جميل .

او الالتفاف يساراً من إشارات الكومودور باتجاه شارع عبدالحميد شرف باتجاه إشارات الفيلا روزا أو الطريق البديل من خلال الإنعطاف يمين بإتجاه شارع عبد المطلب ثم شارع عودة ابو تايه وشارع الفيحاء وصولاً لإشارات وهبة تماري .

وتأمين طريق بديل للسير القادم من إشارات وادي صقرة وشارع عمر بن عبد العزيز بإتجاه الشميساني من خلال شارع عبد المطلب وصولاً لشارع عبد الحميد شرف .

وتحويل السير القادم من الشميساني عبر شارع عبد الحميد شرف بإتجاه دوار المدينة الرياضية عبر شارع ابن عبد ربه لشارع يوسف بن تشفين والعودة لشارع الشريف ناصر بن جميل .

وستقوم الامانة وإدارة السير بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالاضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بالمواقع .