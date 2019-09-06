راتب الذنيبات يثير ضجة في مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الذنيبات في تصريحات لتلفزيون المملكة أن طلب المعلمين بعلاوة 50 % جاء في أسوأ الأوضاع المالية لموازنة الدولة” .

وأضاف أن نقابة المعلمين طالبت بزيادات في ظل ظروف قدرات مالية محدودة، وقال إنه بالكاد في بعض الشهور يتم تأمين الرواتب.

تصريح الذنيبات اثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة وانه كشف خلال حديثه عن راتبه الذي يتقاضاه من الفوسفات ، وقال إن راتبه يبلغ 10 آلاف دينار، موضحاً أن هذا الراتب الذي يتقاضاه هو راتب من كان من قبله ولم يزد راتبه بل هذا هو المتبع في نظام الشركة التي يعمل بها. هذا غير راتبه التقاعدي كوزير سابق .

وفي ظل الرواتب المتدنية وثباتها منذ سنوات ، وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب والأسعار التي انهكت المواطنين ، اعتبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الذنيبات استفزازا جديدا للمواطنين .

وتاليا بعد التعليقات .

**معاليك يادوب موفرين راتبك عشان هيك مع المعلم

**شو بالنسبة لراتب معاليك اكيد مأمن لأكثر من ٥٠ عام

**تنازل حضرتك عن جزء من الراتب الشهري وحوافزك السنويه واعطيهن للمعلمين في بعض الشهور لما ما بكون متوفر الرواتب تاعتهن

**اه لما يكون في ناس راتبها 10 الاف مثلك اكيد حيكون بالكاد زي ما ذكرت بالمقابلة

**هاد التصريح وراه شغله وحده

هي رساله ل اولياء أمور الطلبه

بدك توقف مع استاذ ابنك. ؟بدك ابنك يدرس؟ ما معنا !! ادفع

كل طالب حكومي يدفع لو ٥ دنانير بنغطي العلاوه واولادكم بدرسو والمعلمين بياخدو العلاوه وبيهدو

#معناش

** يادوب قادرين يوفروا راتبك انت ومعاليهم🥴

**اهم شي رواتبكم ومخصصاتكم موجوده الباقي سهل يا باشا

**حضرتك اكم بيضه بتفطر كل يوم …..ثلاث نيرات حق الكرتونه …..عمرك عديت اكم بيضه ….يزم انتا بتعرف شو يعني ما بضيع حق ورا مطالب ……يعني انا مو كثير بايد الاضراب بس كمان انتا بتنام عالمخده و راتبك نازل مليان ….في ناس ما بلحقو يستلمو و يسلمو عليه الا هو مروح …..واااا معتصماه يا زلمه

**اه صحيح لما يكون مخصصاتك من الفوسفات ١٠٠ الف وتقاعد وزارة ٣٥٠٠ ورئيس مجلس إدارة ١٠ شركات كل شركه بتأخذ منها بالشهر ١٠ ألاف دينار وفي مثلك ٢٠٠٠ شخصية بالبلد مش راح نلاقي رواتب للموظفين

**طبعا كلامك صحيح من رواتبكم الخياليه و الترفيهيه

**مصدقينك بس سؤال انتو رواتبكم وسياراتكم وشوفيراتكم وسفراتكم كيف بتتأمن!!!؟

ورواتب سكرتيراتكم الفضائية كيف تتأمن!؟

سؤال يحيرني

**انت لم يتأخر راتبك يومين بتصير تقوم الدنيا وتقعدها ،. طيب اذا بشق الأنفس بتأمن رواتب المعلمين كيف طيب انت بتامنلك راتبك بسرعة البرق

**وين بتروح الرواتب وهي مرصودة في الموازنة …….؟

**وراتبك ال 10000 قادرين يأمنوه ولا لا

** المشكله رواتبكم

صعب تكون شبعان وتقنع واحد جيعان

مع المعلم

**الا تعتقد بأنك بين يدي الله عزوجل واقف وماذا ستقول له عندما تنام وانت متخم من الشبع وغيرك يموت من الجوع او بالكاد بسد رمقة

**طيب والوزراء والنواب والاعيان وموظفين الدوله والسفراء كيف بتأمنولهم رواتبهم

**اذا الرواتب مش عارفين يأمنوها…وبحكولك عن النهضة شوف التناقض والنفاق وطخ الحكي

**طبعا لانو رواتبكم تعادل رواتب ١٢٠ الف معلم

**طيب نزلو من رواتب الحيتان وضيفوهم للمعلمين وخلو هالطلاب يداومو

**مشكلتك مش مشكله المدرسين بدهم يعيشوا عيشه كريمه. الهيئات الخاصه ميزانيتها مليارات.

**وراتبك إن شاء الله ما يتأخر عليك انت وزملاءك

** و رواتبكم اللي بالاف عادي بتدبر صح

**بسيطة الحل كتالي:

١ الغاء مجلس النواب لا داعي اله من الاساس (لايسمن ولا يغني من جوع).

٢ تقليص الوزراء والوزارات الفشحرة على الفاضي

٣ تقليص الاعيان لا شغل ولا مشغلة

كل هدول رواتبهم ومخصصاتهم رقم خيالي بسكر المديونية

#مع المعلم

**طبعاً لما تأخذوا الرواتب الفلكية شو رح يضل بالخزينة

**يا دوب موفرين راتبك ورواتب الوزرا ورواتب النواب .. عشان هيك ي حج

بكره بس تصير عند الله ان شاء الله احكيلوا يا دوب وفرنا رواتب للشعب ..