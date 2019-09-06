الأردن: أزمة مالية توقف جميع المشاريع الرأسمالية

وطنا اليوم-عمان: وجه رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية بإيقاف جميع المشاريع الرأسمالية في المملكة نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة العامة.

جاء ذلك في كتاب وجهه الرزاز الى وزير المالية في 5 أيلول الجاري.

واستثنى الكتاب المشاريع تلك المرتبطة بالمنح والقروض والمشاريع ذات الأولوية.

وجاء في نص الكتاب:

بناء على تنسيب معاليكم (في إشارة الى وزير المالية) ونظرا للاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-9-2019 الموافقة على ايقاف جميع المشاريع الرأسمالية التي لم يتم البدء في تنفيذها ما امكن ذلك باستثناء المشاريع المتربطة بالمنح والقروض والمشاريع ذات الأولوية.







