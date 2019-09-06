محافظ جرش:يفتتح مهرجان القراءه في المحافظة

اكرم الرواشده

افتتح محافظ جرش صباح اليوم "مهرجان القراءه للجميع" في مدرسة الخنساء الثانويه للبنات بحضور الفعاليات الشعبيه والرسميه والثقافيه في محافظة جرش.

وبين مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري بان وزارة الثقافه تسعى إلى نشر الوعي الثقافي وتنمية الفكر الناقد وبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية التحاور والتفاعل مع الآخرين وتعميم الثقافه الوطنية.

وأضاف القادري بأنه ما يميز مهرجان القراءه هذا العام هو عناوين الكتب المختلفه والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع وشرائحه

وقال القادري بأن مهرجان القراءه جاء برعايه ملكيه ودعم من وزارة تلثقافه وهو يشمل الشباب والاطفال وان سعر الكتاب ب35قرش والقصه 25قرش حتى تكون بمتناول يد الجميع.

وقال نضال البرماوي" للمملكة" وهو أحد المشاركين بأنه تعود على المشاركة بمهرجان القراءه كل عام وشراء كتب من المهرجان وذلك لوجود عناوين تتناسب معه وبأسعار منخفضه.

وأثنى محافظ جرش عاطف العبادي على تنظيم مثل هذه المهرجانات الثقافيه التي تنعكس على المجتمع بالفائدة.