 وطنا نيوز -تنفيذا لقرار المعاني .. مدراء التربية يطلبون أسماء المعلمين المضربين
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تنفيذا لقرار المعاني .. مدراء التربية يطلبون أسماء المعلمين المضربين
التاريخ : 16-09-2019 11:42:14 المشاهدات: 1673

وطنا اليوم-عمان:عممت مديرية تربية وتعليم الزرقاء الأولى على مدارء المدارس في المحافظة بتزويدها بكافك اسماء المعلمين المضربين، مع بيان عدد ايام الإضراب.

وكان  وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني قد طلب الأحد تزويده بكافة أسماء المعلمين والمضربين والممتنعين عن التدريس.

وطلب المعاني بحسب الكتاب تزويده أيضا بعدد أيام الامتناع عن العمل، مع بيان اسم المعلم ورقمه الوزراي والمدرسة التي يعمل بها وعدد الامتناع من تاريخ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخه.








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