الرئيسية | محليات بعثة صندوق النقد تزور الأردن.. ووزير المالية يوضح

وطنا اليوم-عمان:قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على سؤال حول هدف زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الاسبوع الحالي ، ان الزيارة تأتي ضمن الزيارات المتفق عليها مع الصندوق للوقوف على الاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق .

وبين وزير المالية في بيان له ان البعثة ستعقد لقاءات في كل من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والطاقة والصناعة والتجارة والمياه ، ولقاءات اخرى مع بعض المسؤولين .

وستجري البعثة مباحثات حول المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من هذا العام والمتوقعة للفترة المقبلة ،كما ستستكمل المناقشات مع الصندوق حول المراجعة الثالثة للبرنامج ضمن الاجتماعات السنوية للصندوق المتوقع عقدها في واشنطن الشهر المقبل ، كما سيتم البحث في الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ،

وتضم البعثة مسؤولين من الصندوق بالاضافة الى رئيس البعثة الجديد كريستوفر جارفيس ورئيس البعثة السابق مارتن سيريسولا .

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