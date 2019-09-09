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النواصرة ردا على المعاني: كل المعلمين ملتزمون بالإضراب
وطنا اليوم-عمان: قال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، عبر فيديو مباشر بثته صفحة النقابة على الفيسبوك ، الأحد، معلقا على كتاب وزير التربية والتعليم الذي طالب باسماء المعلمين المضربين: أن كل المعلمين مضربين وملتزمون بقرار النقابة، والنقابة تتحمل المسؤولية النقابية والكاملة عن القرارات الصادرة، وإذا ما أردتم أن تحاسبوا أحدا فحاسبوني أنا ومجلس النقابة
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