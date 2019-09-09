المعلمين: أرسلنا كتابا للحكومة من أجل لقاء الرزاز وليس لقاء فريقه

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم إن النقابة هي أول من تقدم بمبادرة للقاء الرزاز وليس الفريق الحكومي.

وأضاف نديم ، على ما يبدو أن دعوة النقابة للرزاز إلى الحوار لم تصلة بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن النقابة قامت بإرسال كتاب رسمي للحكومة من أجل لقاء الرزاز وليس لقاء فريقه الحكومي، لما يتمتع به من دراية كاملة بملف المعلمين وسلاسة التعامل.

وأكد نديم أن علاوة الـ 50% هي مطلب، متسائلا عن غياب الرزاز عن مشهد الإضراب وأن رئيس الوزراء إستفزّ المعلمين بخطاباته على حد قوله.

وقال: "مأساة أن وزارة التربية تقف ضد مصلحة المواطنين ونهج الحكومة تحايل والتفاف، وأن اكثر من نسخة تم تداولها لمزاولة المهنة والحكومة تنصلت من تعهدات ٢٠١٤ ".

بدوره، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية وليد الجلاد أن الحكومة متمسكة بالحوار مع نقابة المعلمين.

وقال الجلاد أن الكتاب الذي وجه وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني حول المعلمين المضربين هو كتاب إحصائي وليس لأي إجراء بحق المعلمين.

وحول ما أثير حول تقديم استقالات المعلمين، وأشار الجلاد إلى أنه لم يرد أي استقالة لمدراء التربية في الوزارة .

وقدم الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وثائق تؤكد أنه كان هناك 6 مطالب للمعلمين وتم التوافق على 5 منها، وأن الحكومة لم تتعهد بعلاوة الـ 50%.

كما أكد أن الوزارة جاهزة لاستقبال أي ملاحظة حول تحسين الوضع المعيشي وتعزيز دور المعلم إن كان هناك أي خلاف على أي نقطة في المسار الوظيفي.

من جانبه، قال رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور يجب أن يكون هناك اتفاقا قريبا بين النقابة والحكومة، مشيرا إلى أن النواب يحاولون جمع الأطراف للوصول لحل.

وأكد البدور أنه يجب عودة الطرفين إلى طاولة الحوار، وانه هناك جهدا كبيرا في جمع الأطراف في تقريب وجهات النظر.

وقال النائب خليل عطية في اتصال هاتفي إن اتفاق عام 2014 أوصى بعلاوة للمعلمين ولم تحدد نسبتها، مشرا إلى أن حكومة الدكتور عبدالله النسور في ذلك الوقت لم تلتزم بهذه الاتفاقية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق 5 مطالب من 6، وان وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات في ذلك الوقت، وقع عليا، وأن الاتفاق في عام 2018 لم يذكر فيه علاوة الـ 50%.

ودعا النائب عطية، نقابة المعلمين إلى تعليق الإضراب وتعليم الطلبة.