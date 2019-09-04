الرئيسية | محليات معلمون يعلنون استقبال طلبة التوجيهي ومدارس تكسر إضراب النقابة

وطنا اليوم-عمان:أعلن عدد من المعلمين في مدرسة الثورة العربية الكبرى بمعان، توسيع نطاق مبادرة الحصص المجانية لطلبة التوجيهي في المدينة لتشمل مدارس خارج مدرستهم، فيما انضم لهذه المبادرة معلمون آخرون في مدارس أخرى بالمحافظة.

وقال مدير مدرسة الثورة العربية الكبرى الاستاذ مصطفى عوجان، إن هذه المبادرة تأتي لسد الحاجة الملحة لطلبة التوجيهي للدروس، نتيجة إضراب المعلمين المفتوح الذي أعلنته نقابة المعلمين في وقت سابق.



وبين أن عدداً من المعلمين أبدوا استعدادهم لتدريس أبنائهم الطلبة، وبخاصة في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية، والأحياء والرياضيات.

بدوره، أعلن صاحب المبادرة الأستاذ عمر كريشان عن البدء باستقبال طلاب التوجيهي في جميع الفروع في أحد المراكز التعليمية بالمدينة، خلال الفترة الصباحية، بحيث سيكون برنامج الطلاب أيام الأحد، الثلاثاء والخميس، فيما يكون برنامج الطالبات أيام السبت، الاثنين والأربعاء.

وبين كريشان أن اليوم الأول لإطلاق المبادرة، سجل استقبال نحو عشرين طالباً من مدرسة الثورة العربية الكبرى، متوقعاً ارتفاع هذا العدد لنحو 100 طالب وطالبة من مدارس أخرى بالمدينة.



كما أعلنت عدد من الجمعيات والمراكز في المحافظة، استعدادها أيضاَ لدعم هذه المبادرة بتوفير القاعات التدريسية.

من ناحية أخرى، واصلت جامعة الزرقاء استقبال المئات من طلبة التوجيهي في الفرعين الأدبي والعلمي ضمن مبادرتها "وقفة وطن"، بالتعاون والشراكة مع مجموعة من المدارس الخاصة في الزرقاء.

وبحسب الناطق الرسمي للمبادرة، جلال الاغوات، فإن مدرسة جامعة الزرقاء إلى جانب مدرسة المواكب الحديثة الخاصة، استقبلت قرابة 800 من طلبة التوجيهي في المدارس الحكومية، فيما سيعلن غداً عن مدارس أخرى ستعمل على توفير حصصاً دراسية للطلبة في منطقة الزرقاء الثانية.

وكانت 11 مدرسة حكومية في محافظة المفرق، بدأت بإعطاء الدروس لطلبتها خصوصاً للمرحلة الثانوية العامة للحيلولة دون تأثرهم جراء استمرار إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الثاني اليوم.



إلى ذلك، أطلقت بلدية القويرة الجديدة مبادرة لانتظام طالبات الثانوية العامة في لواء القويرة بالمنهاج التدريسي المقرر وذلك من خلال فتح قاعات البلدية ومرافقها أمام الطالبات لمتابعة العملية التعليمية من خلال مدرسي ومعلمي الثقافة العسكرية في اللواء. وقال رئيس البلدية القويرة عبدالله النجادات إن هذه المبادرة الخاصة بطالبات الثانوية العامة تأتي حرصاً على عدم إضاعة أي حصة تدريسية على الطالبات المنتظمات في المدارس الحكومية في ظل استمرار الإضراب، مبيناً أن البلدية وبالتعاون مع مدرسة الحسين للثقافة العسكرية وفرت كافة الأدوات والمتطلبات اللازمة لذلك.

وأشاد أهالي اللواء بمبادرة البلدية وخاصة في مساعدة طالبات التوجيهي لتمكينهن من الاستمرار في متابعة كافة المواد الدراسية بانتظام.

وفي الطفيلة، تجمع العشرات من أولياء الأمور وطلبة المدارس، اليوم الأحد، أمام مديرية التربية والتعليم في المحافظة؛ للمطالبة المعلمين بإنهاء إضرابهم واستئناف عملية التدريس.

وطالب أولياء أمور الطلبة من قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا بتغليب لغة العقل، وأن لا يكون الإضراب على حساب الطلبة لأن ذلك سيضر بالعملية التربوية وخاصة وأن الطالب يعد المحور الرئيسي للعملية لتعليمية.



وأكدوا على حقوق الطلبة بالتعليم دون استخدام التعطيل والإضراب عن التعليم كوسيلة ضغط للحصول على ميزات جديدة مع حرمانهم من دوامهم وحصولهم على وقت التعليم كاملاً، كما أكدوا ضرورة تحسين مستويات المعلمين الوظيفية والمعيشية.

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