 وطنا نيوز -المعاني يطلب اسماء المعلمين المضربين والممتنعين عن التدريس
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المعاني يطلب اسماء المعلمين المضربين والممتنعين عن التدريس
التاريخ : 15-09-2019 07:22:39 المشاهدات: 932

وطنا اليوم-عمان:أظهر كتاب رسمي طلب وزير التربية والتعليم وليد المعاني تزويده بكافة أسماء المعلمين والمضربين والممتنعين عن التدريس.

وطلب المعاني بحسب الكتاب تزويده أيضا بعدد أيام الامتناع عن العمل، مع بيان اسم المعلم ورقمه الوزراي والمدرسة التي يعمل بها وعدد الامتناع من تاريخ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخه.

ودعا الوزير المعاني، تزويده بأسماء المعلمين الممتنعين والمضربين عن العمل قبل نهاية دوام يوم غد الإثنين.








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