الرئيسية | محليات بعد قرار المعاني.. الحكومة تُعين مئات المعلمين و المعلمات - أسماء

وطنا اليوم-عمان:بعد ما تم تداوله حول تعميم صادر من وزير التربية و التعالم عن قبول استقالة أي معلم، اعلن ديوان الخدمة المدنية عن اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني لوزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 8 الى 11-9-2019 لوظيفة معلم مميز و فاق العدد المئات، وتالياً الأسماء : بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها الباديه الجنوبيه / لواء الحسا اسلام ماجد امحمد المزايده ميس محمد عبد الكريم الشمايله الباديه الجنوبيه / لواء القطرانة ثروه منصور جروح الخضور البحرات الباديه الجنوبيه / لواء القويرة اريج محمد سالم الجراميه اماني سلامه مطلق الزلابيه تغريد سلامه خضير الخضيرات تهاني زيد محمد الجويان ثريا حسن سالم الهواشله حنان حماد حسين الملاعبه حنان علي سالم القدمان خديجه عواد عيد النجادات خوله محمد عيد المزنه روان علي عفنان النجادات روان عيد حميد القدمان روعه عبد الله سالم الزوايده ريم علي حميد الخضيرات زينب سالم هليل المزنه ساره عبد العزيز سالم الموسه سلطانه علي عيد الزوايده سميه حسين سالم الخضيرات عائشه سليمان سلمان القريات عتاب عبد الله محمد المزنه عهد حسن سلامه الهواشله لينا سلامه محمد المزنه مريم سلامه سعد السلامات منى سالم حماد العكالين هند حميد عبد الله الجراميه الباديه الجنوبيه / لواء قصبة العقبة اماني علي سويلم ابو بدر حنان سليمان سالم الكساسبه زينب علي حميد العمارين ندين يوسف عبد الرحمن مشه الباديه الجنوبيه / لواء قصبة معان اثير عبد المهدى محمد العراقده اسيل حسن عوده العراقده اماني عمر مزلوه الدراوشه امل عبد الله سالم الرصاعي امل عبدالله عواد ابوتايه امواج سلمان سالم النعيمات انوار بخيت حمد المراعيه بتول حسين جزا الجازي جمايل حسن عوده العيدى جميله حسن سالم الهواشله حلا محمود موسى النعيمات خديجه احمد سليمان المراعيه رانيا سويلم سالم السليمانيين ربيعه جراد مطلق العطون رنده علي مزلوه الدراوشه شيراز فارس سليمان ابو تايه علا عويض سالم السعادنه عهد مد الله عوده النعيمات كفاح عبد الله غضيان المراعيه منار ممدوح مفلح الذيابات هديل جميل محمد النعيمات هيا عطا الله عواد ابو تايه الباديه الشماليه / لواء الشمالية الشرقية ابتهال خالد بخيت الحسان اسراء خميس فلاح المساعيد اسراء عبد الكريم خالد العيسى اسماء جميل عبد ربه الخصيلات اسماء عواد عزيز الفراج اسماء محمد علي مستريحي اماني خلف عايد العظامات اميره صالح راشد النعيمي انتصار عيد عزيز الفراج ايمان علي مشرف الخالدي براءه محمد ابراهيم العيسى براءه نادي عقله المساعيد حنان عليان سعيد الرحال دعاء حسن سليمان العظامات دلال عطا جاسم الشرفات رحمه خالد تركي خطاطبه رشا ابراهيم الاسمر المساعيد رنده سعد محمد العويدى رهام منصور محمد حبيلان زهور علي عليان ارشيد زينب زايد شريان الشرفات سلوى محمد عوض المساعيد سميه خالد محمد التوينه شاهه فلاح عياده المساعيد شيماء سلامه فهد الشرفات صفاء ابراهيم سليم العموش غرام عبد الله عايد السعيفان فاطمه خلف زعير الحصيني فوزيه علي مطر المساعيد مريم حسن مفلح الطوافشه ندين محمد عياده المساعيد نوال عزير حمدان الرمثان هبه طارق محمد الكيلاني ورده محمد فاعور المساعيد ولاء عادل سليمان العيسى ياسمين معيلي معيوف الشرفات الباديه الشماليه / لواء الشمالية الغربية احلام احمد رجاء الشرعه احلام هاني سالم الخزام اسماء راتب توفيق ابو جابر اسماء علي ندى بني خالد الاء خلف حمدان الشرعه الاء عطيه عبدالرحمن العليمات اماني كامل عمر معمر اماني محمد عوده هلال امل حسين لوين السيبيه انعام محمد نزال الحرافشه انوار عوده نزال الخطيب ايمان علي عيد السراي ايمان عواد مصبح الرميلات ايناس توفيق حميدى الخالدى حنان سليمان حسن عبد الله حياه عبد الله عطيه النعيمات دانه ابراهيم احمد السخني دلال محمود عقله غزاله رشا كمال داود البزور رويدة فارع مفضي حرفوش سوزان احمد نعيم ابراهيم شذى سامي فارس عبيدات شرين علي مطر النوافله شيخه سليمان سالم مومني عبير محمود عبيد العوران عروبه نايف محمد الجبور عفاف حسن منيزل الشرعه غدير راضي نهار الفضلي فاطمه بسام حمد العزي فاطمه محمد علي بني خالد فايزه حمدان عسكر الفدعان كفاح مسلم سليمان العتايقه منال ضيف الله سالم الكيفي ميس عايد خلف بشابشه نسرين مرعي حسن الخراش نوال حمدان زيد الغزالين نوال عبد الله زيدان العيسى نوره عبد المجيد محمد ابو سلمان هبه عوض احمد المياس هيا هاني سالم الجبور وجدان محمد سلمان السرحان وفاء محمود عبد الرحمن موسى ياسمين حسين احمد صالح الباديه الوسطى / لواء الجيزة الاء محمود عبد الكريم الفاعوري النافله احمد شرارى العيفه ايات مفيد سليمان ابو ضبيع بشرى محمود يوسف الحبابسه ريم ذياب خلف المناصير ساجده محمد ختم الطفلاوي سماح محمد رجب العزه سهام موسى محمد ابو اربيله شروق طايل ابراهيم الخضير عبير محمد نواش الزبن عبير موسى محمد ابو اربيله عريفه ابراهيم علي الرقب غدير مد الله سالم الشموط لبنى عبد اللطيف عبد الله السمارنه منار محمد خليف الدبايبه الباديه الوسطى / لواء الموقر امل طايل سلمان القضاه ايه نبيل سلمان العميان بشرى بسام يحيى حسونه رزان تيسير خليفه الجبور مها سلامه عبد الله خريشه ميرفت محمد صالح الجبور ياسمين محمد مفضي الغريب الباديه الوسطى / لواء قصبة الزرقاء اريج رافع نهار الفضلي الهنوف اكرم بركات الخريشا ايمان مصلح عافت النويران ايه مخلد عايد الثنيان بيان ضيف الله سليمان المراعبه دانا فهيم سليمان الاعور راية نجيب غالب البلعوس روزانا احسان ثاني قماش ريم محمد غوري المسلم ساره عليان تسلم الزبن سلسبيل خالد حبيب الجمعان عايده دغمان مسلم العثمان عائشه تسلم هادى الزبن عبير محمد فرحان المصبحيين لورين فهد حمد والي هبه جمال صبحي مصلح هبه عبدالله محمد المسلم هديل خالد مزعل ابو غيث وفاء محمد عواد محارب ياسمين احمد عزت الكسواني محافظة اربد / لواء الاغوار الشماليه اسلام غازى علي زعارير حنان احمد منصور الشلول رحمه علي احمد سعيد روان عامر محمد حميصي فاديه حسن ابراهيم السواعي لانا داوود مصطفى الدبابسه نسرين مروان محمود السواعي وفاء احمد محمد ابو جرار محافظة اربد / لواء الرمثا احلام محمد يوسف السماره اريج ابراهيم محمد الرباعي اسماء عدنان محمد السخني اشراق محمود مصطفى جرادات ايمان محمد خلف العراجنه ايمان محمد عليان عكاشه براءه عمر موسى الذيابات تسنيم مصطفى محمود شطناوى تهاني احمد محمود السنجلاوي ربى يوسف محمد الزعبي ريما نوري محمد الصغير سحر هاني سالم الحميدي سهير اسماعيل يوسف السعود شيماء حابس رشيد البدور غادة شهاب محمد السعدي فاتن فايز عبد الرحمن ابو الكاس نوار حسن محمود السنجلاوي هنادي موسى فرج الجهماني ولاء حسين ضيف الله الزعبي محافظة اربد / لواء بني كنانه الاء نبيل منصور الحايك امل ابراهيم عوض الزعبي رانيا تركي احمد عبيدات ريما صالح خلف العيسى نور علي عيد العبد الرزاق وجدان مفلح محمد الطويل محافظة اربد / لواء قصبه اربد اسراء عبد اللطيف محمد الشلبي اسراء مصطفى محمد ابو بكر امنه عيسى خليل ابو التين تماضر زايد ابراهيم ابو قمر جاكلين ابراهيم ضيف الله عمرات ديما احمد عايد الطعاني ريما عدنان كامل عبد الله صبا نائل منصور الحموري مرام صالح احمد ملحم ميساء وائل شفيق بطاينه نبيله ابراهيم علي الجيزاوى نور عبد الحفيظ مفلح عواوده هنا علي محمد المومني محافظة البلقاء / لواء الشونه الجنوبيه الهام فهد عبد الكريم الحسامي اماني محمد طلال العدوان اميمه عادل غندور البشيش انتصار اجميعان سالم الجماعين بشرى عطيه اسماعيل ابو الشيخ بلقيس عبد الرحمن علي العدوان دعاء مشهور يوسف ابو خديجه دنيا زهير ابراهيم ابو سليم رايه ابراهيم محمد العدوان رهام عادل صبحي ابراهيم سناء ملوح مضعان البشيش نعيمه تيسير محمد الخلايله نور احمد صالح الجريري محافظة البلقاء / لواء دير علا احلام خلف سليمان البهادله اريج عارف عبد الله العمارات الاء احمد علي العميشات الاء حسين موسى عبد الواحد آلاء عطيه مناور الياصجين الهام محمد سلامه ابو حسين الهام محمود احمد البلاونه امنه علي احمد الديات بيان هاني يوسف منصور تمام خالد عبد القادر المجغف تهاني موسى سليمان الشحادات حنين عادل سالم الشطي دينا سالم عبد الرحمن البلاونه سناء احمد فالح العلاقمه سوزان ابراهيم موسى ابو ديه عطاف محمد عطا ابو ديه فردوس محمد علي البلاونه مرام حسن عبد الحليم مزيد مشاعل احمد عبد الرزاق ابو زنيمه منى عبد الكريم عبد الهادي المناصير نبيله محمود حسن الشطي نداء عبد الله موسى بنات نهاد علي موسى ابو ديه هدى جميل سليمان الربيع هديل خالد عبد ابو غرغور هيام موسى محمد ابو ديه وفاء صالح محمد العوامله محافظة البلقاء / لواء قصبه السلط ايمان مروان ناجي دبابنه بنان سلامه يوسف الخرابشه رقيه جميل احمد دويكات سلام عبدالمجيد عبدالكريم المصرى سميه احمد محمد عمايره ميسون محمد مطلق عوده الله نور عيسى محمد القصيرالجزازى هديل بسام محمود الدويك هند علي سلامه الحيارى محافظة الزرقاء / لواء الرصيفه ادالت ناجي سعيد ابو الحسن اروى سميح حسن بني عبد الغني اريج تيسير علي عبيدات الهام مطلق صالح مقدادى اناس مازن عبدالمنان برهم دعاء محمد سليم عبد الجواد ديانا بسام اسعد يوسف سامرين فتحي اسماعيل الخطيب سمر سامي ياسين حموده سناء سمير عوض ياسين سهى حسن سلمان العلامات سوزان يوسف حسن الحوراني طلل محمد محمد عبد الخالق عائده محسن حسين الدراغمه عبير عوض عبد القادر الحنيني كوثر اسماعيل حسن مصلح مادلين رضوان سعود ضيفلي منال هاني ابراهيم الخوالده مها محمود احمد المحاميد ناريمان محمد شعبان علي نانسي محمد علي الخوالده هاله حاتم مصطفى السرحان هبة الله ابراهيم عبد العزيز ابو طاحون هبه عزمي ذيب سعد وفاء احمد عبد الله الجبالي وفاء هاشم عزت القواريق وفاء وجيه علي عثمان ولاء عبد الجبار امين الغول محافظة الزرقاء / لواء الهاشميه افراح فتحي طالب الحويطات اماني علي حسين النمرات امل الشيخ جلال مرزوق القلاب ايمان فتحي محمد رطروط ثراء محمد جمال سليمان مجدلاويه رحاب منصور الياس الشدايده رهام احمد محمد الزيود سميره سلامه خلف الغويري سهاد محمود احمد السليمان فايزه احمد غمار العليمات فصايل علي ناصر الزيود مريام نبيل داود بزبز نسرين محمود محمد الخولي محافظة الزرقاء / لواء قصبه الزرقاء احلام حسني اسعد ابو عيده احلام سعيد محمد ابو محفوظ احلام فهمي محمد سعيد عبد الكريم اخلاص عبد اللطيف مسعود الخضيرى اسراء سميح يونس دحنون بسمه عبد الاله صلاح الزواهره حنان محمد محمود خضر روان يوسف محمد ابو محسن ريم محمود علي ابو خالد سعاد احمد حسين الخلايله سمر يوسف فريد حسين سناء احمد مبارك الزواهره سوسن فرحان محمد العموش مارى محمد خلف الخوالده منى احمد محمد الصعيدي منى عوده محمود ابو صعيليك ناريمان عبد الله سلمان متعب نجاه محمود صالح الشياب نداء حسام علي الجنيدى نهايه احمد حسين ابو الجحاش نور سالم هليل مبارك هبه توفيق عبد القادر الشجراوي هبه طه محمود خليل هديل عبد الحميد ضيف الله الشرع محافظة العاصمه / لواء القويسمه اسلام علي محمد علوش اماني محمد علي حماد بيسان علي محمد حمد سوزان مصطفى سليم فايد صبرين فارس محمد عبد النبي ورده عطا الله سليمان العودات محافظة العاصمه / لواء سحاب اسماء محمد حسن بربخ اماني محمد عافت الحجيله تسنيم محمد خميس صبره رهام عماد محمد ابو فضه رهام يحي محمد منصور سمر اسحق محمد عقل سمر وائل عبد اللطيف حمادنه سهى صلاح محمد ابو رياش ضحى نهاد عزيز عوض علا محمد بهاءالدين سعيد الحلاج عنود علي عقله البدارين ميس محمد احمد ابراهيم ندى عاطف يوسف عوده نور نوران نهار ابو زيد هبه صالح محمد الجارحي هبه وليد سمير المسلم هوازن علي موسى محارمه هيا محمود علي المحارمه ولاء تيسير شبلي مومني ولاء يوسف محمد الصعيدى محافظة العاصمه / لواء قصبه عمان احلام موسى حسن هديب ايناس لطفي حسن عوده خيريه قاصد فوزي عريض روان يحيى تميم حسن زينب سعيد فرح مصطفى حلوه محافظة العاصمه / لواء ماركا اسماء احمد عبد المالك البحيصي ايمان عبد الرحمن محمد العلوان دانا سمير فؤاد المصري عايشه عاطف مصطفى العباهره غدير عقله حسن العفيف فاطمه محمد اديب فريحات فتحيه عبد الفتاح حسن حماد كوثر محمد عيد العبدالله ميساء محمد سعيد سعيد البيشاوي نهى مصطفى ذيب سويدان محافظة العاصمه / لواء وادي السير اسماء مصباح موسى حسان اسماء يوسف عبد الفتاح السليحات العنود سمير فهد المغاريز ايناس صالح محمد اللبابده بتول عبد الوهاب مصلح القضاه حنان حسين يوسف البيطار حنين زياد راجي الشعار ديمه محمود ابراهيم عبد الرازق رشا يوسف مصطفى علي سوزان محمد يوسف العفيشات شيرين امجد جميل ابو زعنونه صفاء جلال حسن خليل عبله عبدالله سالم المناصير فاطمه جميل محمد الخطيب ماجده ابراهيم حسن المبروم منال خليل موسى ابو صيبعه نجوى محمد احمد صريوع محافظة العقبه / لواء قصبه العقبه احلام عبد الحميد عطاالله الرواشده اخلاص حافظ محمد شوبكي اروى سلام عوده القراله الاء صابر فريد الشاعر ايات طه فضل الخرشه ايمان صلاح موسى الجوازنه ايمان محمد سلامه الياسين جمانه بسام نايف الزايد جهاد مروان حسين حسن رواء علي خليل الهصيص روان عبد الرحمن شحده زلوم ريم محمد حسين العمايره زينب فرج علي الزبون سمر صبحي سليمان الجرادين فاطمه مشعل مصطفى المعايطه نور عمر ابراهيم الفناطسه هدى محمد ذياب البسيوني هيا احمد صالح احمد ولاء امين محمد صالح محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبيه احلام حسن عبدالله العجالين الاء بسام مقبل الشواوره ايمان احمد عمار الزهران حنان رشيد مرشد النواصره دعاء داود عبد الكريم العشوش رشا عبد اللطيف سالم البوات رؤى ممدوح علي الخنازره ساجده محمد داود الزهران سميه عناد شحاده العشوش عبير احمد موسى البوات لمى محمد امين الدغيمات ماجده احمد سليم الدغيمات ماجده خلف نزال الحشوش مادلين صالح عطاالله الختاتنه مرح اديب فهد العشوش هنادي خليل ابراهيم الحشوش وفاء زاهي صالح مريسي محافظة الكرك / لواء القصر الهنوف خلدون سليمان المجالي بسمه عثمان مصطفى ابو شاويش بندر سالم محمد المجالي تاله عبد الحليم احمد الجبور حنين فرحان عياده المصاروه خضرا عبد الله سلامه العديني رهام سليمان يوسف الفرايه سونا نشأت عبد الحميد المجالي غاده هشام سليمان المجالي ماريا عادل جريس الزريقات مريم سليمان اعتيق العتايقه مي احمد عنيزان القطيفان ميس محمد صدقي حسين البرماوى نور جميل عبد ربه الوحواح هديل يونس محمد المصاروه هنادي بسام عبد الرحمن الجبور المجالي وسن بشار خالد المجالي وفاء محمد علي المجالي محافظة الكرك / لواء عي اسراء عبد الوهاب احمد الختاتنه اسلام عطا الله درويش القراله انسام محمد فواز الرواشده تسنيم علي يوسف المطارنه خالده عبد الوهاب مفلح القراله رنا زهير رشد المخاتره القراله سكينه ياسر سالم المطارنه ولاء ممدوح حسن المناصير محافظة الكرك / لواء قصبه الكرك اسراء محمود حسن الضمور اسماء غازي رزق المعايطه الاء سمير عبد الوهاب العساسفه ايات زيدان عبد المجيد المحادين ايمان ابراهيم سلام المعايطه ايمان عبيد الله مفلح الذنيبات ايه محمد اعبد الكساسبه تسنيم سليمان محمد الطراونه حنان فرحان مرزوق الضمور حنان يوسف حسن فقوسه حنين يحيى حامد السحيمات دانا طلعت فرح المدانات ذكريات عبد الله عطا الله الكفاوين رماء محمد احمد الرواشده روان علي عوض النعيمات زبيده محمود سالم المحادين سرى عصام محمود الكركي سلام خليل عبد الله الطنشات سهاد عبد الرحيم جبر البستنجي سوسن علي حسن جردو شذى منصور عطا الله الكفاوين شفا عبد الحي مرعي القيسي صفاء عبد الرزاق علي المعايطه صفاء عبد الكريم عبد الحميد الصعوب كفاح مهند سالم الشمايله مريم توفيق عبد الوهاب العساسفه مريم محمد عبد الجليل الحباشنه مؤمنه عبد المجيد عبد الرحمن المعايطه وسام صالح بخيت الجرادات ياسمين علي عوده الله القضاه محافظة المفرق / لواء قصبه المفرق ابتسام حمدان مريحيل الخوالده احلام رزق الله ناصر العليمات ارشاد راشد محمد الحسبان اسراء محمد غياض السلامين اسيا زيد دوجان الخزاعله الاء محمود محمد بصبوص الهام رمضان رجب ابو خضره امنه طه عبد الله سلامه امينه منصور محمد حراحشه انتصار محمد صالح الحراحشه ايمان احمد عبد الهادى الحراحشه براءه مصطفى حسين العزام تغريد علي عويد عوده الله جيهان هزاع حسين عليمات خلود رشيد سلامه العرقان رابعه احمد هلال المشاقبه رحاب محمد علي اليونس ريم عزام ابراهيم يونس ريم قاسم حمدان الزيود ريما نصار احمد زغير زينب احمد حمدان المشاقبه ساجده حسن شاهر الشديفات سميه محمد نجي العرقان سوزان احمد عمر ابو حجيله شيرين علي حمدان عقله شيمه عبد الله عبد المصلح السرحان صبحا محمد عقله الخزاعله صفاء قاسم حسين الرجوب عائشه علي راشد ابو عليم غاده موسى فريح سهاونه فاطمه محمد احمد الخوالده فاطمه محمد خلف طبيشات فريال بركات سليمان الشريف مدلين عودة الله محمد الخزاعله مريم ابراهيم ربيع العليمات منار عوده الله احمد الخزاعله منى عساف نواف الزواهره منيره يوسف سويلم عليمات مها محمد سليمان حراحشه ميرفت محمود حسن الجعابنه نعمات عبد الله عبيد المشاقبه هند خير الله راشد الحايك هيام حمد حسن العليمات وجدان احمد سلامه ابو ذويب وفاء محمد عيد العوده الله ولاء خالد عيسى خوالده محافظة جرش / لواء قصبه جرش امل عبد الله عبد الرحمن العبابنه انعام حيدر احمد قواقزه براءه محمود احمد عبد الحافظ تماني سلامه محمد عضيبات حنان محمود علي عبدالهادى رجاء محمود عبد الرحيم عبد الرحيم رندى فهمي محمد مجلي رولا احمد سالم اسياله زينب محمد عبدالعزيز ابو غزله عائشه حسن احمد الزبون فاديه يعقوب مرعي الدلابيح ماريا حسن مصطفى ابو عزام مريم محمد علي جعار منتهى احمد محمد الطالب منتهى حسن علي الزعبي منى محمود نجيب العمور مها احمد عبد الله الفواخيري ميسون ابراهيم احمد صالح نسيبه ضيف الله محمد المحاسنه نهى سليمان قاسم الريموني نور حسن يوسف المقابله هيفاء عقله حسن السكران محافظة عجلون / لواء قصبه عجلون اسراء عدنان عايد الرحاحله اسراء محمد عايش الصمادي اسلام محمد محمود قريشات اسماء فواز احمد الزعارير اسمهان رسمي محمد المومني اعتدال ذيب عوض عنيزات الاء محمد عليان السوالمه امال مصطفى محمد القضاه اميمه عبد الله سالم الصمادى ايات نصر عبد الله الدرارجه براء سميح حسن بني عبد الغني حنان حسين احمد البعول دعاء احمد طعمه القضاه رحاب محمد احمد بني سعيد سماهر سعد علي عفيف سميه يوسف احمد القادري سوسن مصطفى محمد المومني صباح محمد احمد القضاه ليلى سليمان محمد القضاه منار عيسى حلو الربضي نجلا محمد علي بني اسماعيل نهى محمد محمود قريشات ياسمين فايز محمود القريشات محافظة عجلون / لواء كفرنجه اعتماد احمد عبد الهادى خطاطبه دانا محمد علي ابو عبيله رزان كامل حسن الفاخورى رندى محمد مصطفى العنانزه رونزا مطلق محمد عياصره ساجده زكي علي الزغول شرين محمود احمد جبالي ناريمان ابراهيم علي ابراهيم هاجر احمد عبد الرحيم الصمادى محافظة مادبا / لواء قصبه مادبا اسماء عبد الله ابراهيم البرق اسماء محمد حسين ابو رقيق امل محمد علي الوخيان ايمان طالب عيد الفزاري براءه ابراهيم عزت الاعرج بيان محمد حسين حسين حياه محمد عبد الرحيم ابو حشيش رانيا جميل محمد صالح رنا عيسى عبد العزيز الباز ريما عبد الكريم احمد الحريزات سناء محمد خليل مسلم عهود محمد حمدان الدعجه ميسون فتحي عثمان ابو تينه نسرين ناصر عبد الرحمن بني مصطفى هديل ايوب ابراهيم ابو عيشه هند محمد عيسى الموازره يسرى مصباح ابراهيم ابوصبح محافظة معان / لواء البتراء اروى محمد عقيله الفرجات ايمان محمد حرب الفرجات ختام رجا عبد الله الخليفات رحاب علي سليمان الهلالات مي محمود عيد الحسنات ناهده رضوان سليمان السلامين نوال علي يعقوب النصرات محافظة معان / لواء الشوبك خلود حامد علي الخطيب رزان محمد عبد السلام البدور سميه سليمان سالم الغنميين سهيله احمد حمد الطوره ناديا حسن عطوه الطوره وسام خليل سليمان اللواما ولاء عمر محمد الزيادنه محافظة معان / لواء قصبه معان اسراء سالم عوض النعيمات اسلام مالك محفوظ ابو كركي افنان ابراهيم اعطي الرواشده افنان موسى محارب الشمري اماني محمد فهد الشلبي امل هشام عيسى احمد اميره رداد صدق الله المعاني ايات حاتم عيد جرار بيان عصام علي الزيادنه جميله كامل رشيد زهران رفيده فضل اسماعيل البوسطجي روزانا محمد عطا الله المعاني زينه موسى مصطفى عبد الغني فاطمه مهدي محمد ابو حياني هلا علي عمر الفناطسه وفاء محمد سعود كريشان الباديه الجنوبيه / لواء الحسينية اسماء حسن عوده الذيابات ايمان محمد سالم ابو الخيل حمده مالح اربيع السميحيين ساجده محمد مجهد الذيابات صفاء عبد السلام الادهم الجازي عطاف سمور ثاني السميحيين مجد محمد عبدالكريم الذيابات هنوف عبد الرحمن نزال الجازي بكالوريوس اللغة العربية وآدابها الباديه الجنوبيه / لواء الحسا اريوف حمد سالم المسعودين اسراء عبد الفتاح زيدان عمر ختمه سلامه محمد الحجايا غندب نايف سويلم المشاهير فاطمه جدوع سالم البنيان منتهى محمد مزعل المشاهير المناعين منى بخيت عايد المسعودين منى مزعل صبيح المشاهير مها فهد زعل المراغيه مها نصار قريفان الصواويه الباديه الجنوبيه / لواء القطرانة ابتسام ابراهيم محمد الزواهره الحجايا رشا محمد سودان الزواهره روان بخيت علي الهدايات فاطمه سالم سحيمان العلياني مشاعل علي محمد المسامره العقيلات وصال عيد سويلم الاذينات الباديه الجنوبيه / لواء القويرة ايمان احمد نافل العواسه دعاء يوسف سليمان السعيدين رحمه سالم حسين الخضيرات رحمه عبد الله فراج ابو جذيل صالحه صباح عتيق الزلابيه صفاء سلامه عيد الهواشله منى محمود علي الزوايده نجاح سالم عوده المزنه هند محمد عوده الحساسين الباديه الجنوبيه / لواء قصبة معان اسيل عبد الله طليحان النعيمات جواهر صالح متعب الدمانيه حييه صالح عتيق العطون ريم بخيت محمد النعيمات سحر علي رجا الجبهه شعاع عبد الكريم سعود ابو تايه صلفه عوده محمد الركيبات صيته عبد الله هويمل النواصره ضياء عبد الله حماد الجازي مها عناد عطا الله ابودميك الدمانية ناهد سلامه عواد القرينات هدى سليمان علي الحويطات وفاء عارف محمد المراعيه يسرى مفلح علي المراعيه الباديه الشماليه / لواء الشمالية الشرقية حليمه حيان سلامه الشرفات ربيعه خلف كريم الغوانم رقيه عقله سالم الشرفات عائشه عارف سليم المساعيد فلاحه فازع عيد الشرفات يسرى نزال مطر الشرفات الباديه الوسطى / لواء الموقر ابتسام احمد بخيتان الصهيبا افنان حسني احمد علي امال عبد الله اسماعيل السيحان اماني محمد عبد الكريم الصهيبه ايمان ارتيمان سمرين المحارب بسمه غانم موسى ابو غليون بيان خلف هلال الجبور حمده غصاب محمد الدهام حنان حسين علي الجبور حنان محمد علي الحميدات ختام سلام عوده ابو حميد دلال محفوظ عبد الفتاح ابو العوف رائده ضيف الله مسلم الديكه رائده مشهور هزاع الخرشان رولا فارس فهاد الخريشا رويدا محمد ضيف الله المليحي سناء علي عايد البطاينه صيدا عبد الله علي الدهامي مريم صالح محمد الجبور مشاعل ذعار فلاح الخريشا مها احمد منصور ابو قديس مي محمد عوده الحماد بني صخر نازك مطلق عبد الله العجالين نسيم فلاح الاسمر الرقبان نهال خلف لافي الحماد نوره سلمان محمد ابو غانم هيا نواش مسلم العميان هيام فليح سلامه البطمه هيام ندى فزع المتعان وفاء محمد سالم الجبور الباديه الوسطى / لواء قصبة الزرقاء اسراء محسن محمد الشوا اسماء خالد سوعان النويران دعاء محمد علي الخزاعله ديما نجيب سليمان الاعور سهاد نجيب جميل طربيه عروب يوسف رخيص الدهيثم عنود خرويع سميحان العثمان فاطمه سلطان سالم الخريشه محافظة اربد / لواء الاغوار الشماليه احلام سامي احمد ابو سراجه الاء صالح ابراهيم ابو صهيون اماني عبد الكريم سالم المصاليخ منى عيسى يوسف ابو عباس محافظة البلقاء / لواء الشونه الجنوبيه احلام عقاب علي الرشايده اسراء مخلد سليمان ابو ربيع اسلام جمال محمد العجوري افنان كمال عيسى بنات الاء ابراهيم يحيى سلامه امال محمد موسى الحيارى انعام نايف امين العرني بخيته سلامه سليمان الملطعه بيان موسى عيسى الراعي تغريد نافز محمود ابو دغمه حنين صلاح سليم السواعير دعاء سليمان موسى الملطعه دعاء صباح عبد الله البشيش ديما عدوان منيزل السليحات رانيا امين عبد الرحمن البشيش رغده احمد علي ابو ربيع سجا حسين خليل عبد القادر سلام عبد الرؤوف عبد السعايده سماح خالد عبد الكريم العجوري سميه يوسف احمد ابو هيكل سناء محمد حسن ابو هيكل سهام خالد سلامه الرثوم شروق طه سلمان العساف صفاء يوسف محمد المعيمعه غدير يوسف سعيد حويطات منى حامد محمد ابو ازغريت نسرين طالب زايد البشيش نور ماهر احمد ابو كوش وفاء علي محمد الجعارات محافظة البلقاء / لواء عين الباشا امل مراد فريح خوالده امنه حسين حسن الاطرش ايمان سالم ظاهر الخوالده رنا اكثم كامل الملكاوي سميه عبد الفتاح احمد عزام عبير عبدالحميد سلامه الوريكات مرام عبد الفتاح احمد الراعوش مها عبد الحفيظ حسن سالم ميسر خليفه شاكر الصيفه محافظة العاصمه / لواء ناعور اريج وجيه حمد محمود المازه عارف محمود ابوصبرة اماني نايل سرحان العويدى امل خالد عبد النبي المراهفه اميره سالم احمد المرعي ايمان عبد الرسول حسن الوخيان بلقيس مصطفى سليمان العوده رشا يوسف كريم الفقراء روابي احمد محمد صالح شيرين محمد حمود الثوابيه عاليه ذياب عبد الرحيم عيسى منتهى محمد خلف الخبايبه هنادى ابراهيم يوسف ناصر ورود محمد عيد البراري محافظة العقبه / لواء قصبه العقبه برناس فواز خليل الهزايمه دانا صالح محمد الزواهره دلال موسى احمد بني مرعي سلام صالح عبيد الله البريشي صفيه محمد نعمان الجسيراوى كميليا عبد الله عفنان القراله نسيبه عدنان محمد الصعوب محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبيه احلام امين محمد الشمالات امل صلاح احمد الجعارات بثينه نعيم بخيت النواصره حفيظه رزق عبد الرزاق العشوش رفيده ابراهيم عبدالنبي البوات غرام محمود عبد القادر النوايشه محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي خيلاء نايف سلطي الصرايره رائده محمد خلف القضاه ساجده يونس عبد الله البطوش سلام راضي احمد الطراونه سمر عبد الحميد دميثان الحجوج عبير فلاح خالد العبادله فريال اسماعيل خليف القضاه ميساء تركي عبد المجيد الجعفرى محافظة المفرق / لواء قصبه المفرق ابتسام خلف احمد المشاقبه احلام عدنان مصطفى موسى اسماء راشد حسين العليمات اسماء عبد الفتاح محمد القلاب امل علي خليل العلي امنه محمد يعقوب الشديفات امينه عواد حمدان ابو حرب ايناس خضر خليل ابو حسن باسمه فائق هنيدي عباسي تمام حمدان علي الخزاعله تهاني محمد علي عبد الرحيم زريقات جميله سليمان عليان الخزاعله حليمه جميل سالم عناجره ختام احمد عيد العليمات خوله فلاح عبد الحق الشديفات خوله محمد عبد الله محمد دانه سلامه خليفه الزبون ساميه فواز قبلان حمدان سلطانه صالح محمد الخزاعله سوسن عبد المحسن سليمان الخوالده شيمه احمد عبد العزيز الخوالده صفاء عبد الله موسى الشديفات علا محمد خير عبد عويدات فاطمه عبد الله رداد الشديفات لارا خميس سليم سرحان منال احمد حماد محمد منى رجاء الخورى الزبون منى علي رجاء العموش نجاح جابر محمد السالم نوفه محمد طلب خزاعله وفاء محمد علي الصمادى محافظة مادبا / لواء ذيبان ايمان صالح محمود القباعي صيته صالح محمود القطيش فتن عبد الحفيظ نهار الربطه كوثر جمال مداد الطوالبه ناديه زيدان محمد السيوف محافظة معان / لواء الشوبك اميره فواز عطاالله الهباهبه ايناس عبد الكريم سليمان الترك تغريد محمد اسماعيل الطوره تهاني عايد حسين السميحيين ديما سمير علي ابو السمن رحمه عبد الله حمدان الحجايا هبه فايز عبد القادر الرفايعه هناء احمد عبد القادر اللواما ياسمين محمود يوسف ابو كويك محافظة معان / لواء قصبه معان اسلام سمير ابراهيم صلاح اماني سليمان عبد الرحمن ابو حياني تسنيم فوزى يعقوب الخطيب سجود راضي عبد القادر الخوالده سماح احمد علي صلاح صفاء ابراهيم عوده الله الشروش/المسيعدين هبه محمد سلامه البشابشه بكالوريوس تربية وتعليم الباديه الجنوبيه / لواء القطرانة احلام خلف كايد الحجايا اصيل سعود عوده اليحيا اماني محمد حماد المزايده بني عطيه بيداء علي عقله الزوايده حنان عبد الله حمدان العطوي رشا ابراهيم عيد بني عطيه رشا رداد عبد النبي الجماعين رشا سليمان سعود الحجايا سناء عبد الله محمد الحجايا الباديه الجنوبيه / لواء القويرة اماني ماجد غيظان ال المعاني امل عوده دعسان المزنه اميره نايف محمد المزنه ايمان خالد عطا الله الطقطقي ايمان سالم حماد العكالين ايمان عطا الله مصلح المراعيه تغريد عيد محمد الزوايده ثريا سليمان مطلق المراعيه جميله خالد عوده المراعيه زينب علي موسى ابو ديه سلطانه عيد محمد الزوايده سماح احميد علي ابو زيتون صالحه سليمان عيد المناجعه عائشه حمدان جخيدب الذيابات علا محمد سعيد ابو معيتق فاطمه عوده سلمان الجبهه فهيده عوده محمد ابو روثه ماجده حمدان محمد العكالين مريم علي سلامه الخضيرات مريم محمد مطلق السلامات هاله مسيب فرج القواشمه هناء زايد محمد الزلابيه الباديه الجنوبيه / لواء قصبة معان اخلاص عقله عيد الركيبات اريوف عبد الله مفلح الحجايا اسلام خليل سليمان العمران اسمى سالم عوده المراعيه امل حسين عوده الطرشان امل عايد هويمل النواصره حصه مرضي ضاري الجازي دعاء موسى ضيف الله النعيمات دلال عطا الله نزال المراعيه رويدا سعود عيد ابو نوير سعاد حسين جعفر النعيمات سماح ضيف الله ذياب الجازي شريفه فهد مطلان ابوتايه صباح سالم عيد الطحامره عاليه محمد ملاح الحويطات عايشه بخيت غضيان البطونيه عهود ارغيان هويمل الركيبات لطيفه مفضي عبد الله الركيبات مشاعل سليمان صياح المراعيه مشاعل محمد حتمل الجازي معاين ابشيتان فالح التوايهه ميسر محمد عبد الخصبه نجاح عتيق سليمان العطون هبه الله عواد سالم ابو تايه هدى فرحان حريثان الركيبات وجدان صياح عيد العثامنه وفاء عدنان رسمي عبد الغني الباديه الشماليه / لواء الرويشد نجود علي عايد الرويلي الباديه الشماليه / لواء الشمالية الشرقية اسماء سليمان فنخور العظامات اسماء ضيف الله فارس السرحان بسمه محمد فياض المساعيد زينب عواد مطرود العظامات فريال حمدان فاعور اللاحم معالي عايد احمد النهود ملاك هندى هلال سلامه منال هديهد ذيب المساعيد نوفه عيد صياح المساعيد الباديه الشماليه / لواء الشمالية الغربية اماني حمدان مفلح الجبور امل ناصر فهد السرحان تذكار علي خليف الصبيحات حنان رافع عوده الشرعه خلود شافي عوده الشرعه رابعه عليان يوسف الخطيب رابعه فاضل جراد الهلال رشا رزق محمود قاسم سناء عايد موسى العبيثا سنابل محمد علوش السليم سوزان حسين فدعوس محمد شرين خلف علي النهود عبلا مبارك محمد الحماد عبير محمد محمود السقاقره فاطمه خلف فارس السرحان فاطمه عوده قفطان المقاشعه فريال سفاح طرقي العجيان مجيده سالم فنطول السرحان مريم محمد محمود الصيفي منى نايف خليف شلاش نجاح عبد الله نزال الجلال نعمه سلام سلامه ابو جخيدم نور محمد عقيل الخشمان وجدان محمد حسين ابو شندي وداد محمد سالم السرحان الباديه الوسطى / لواء قصبة الزرقاء رايا معذا كامل العفير رجاء سليمان حسين كيوان سحر تيسير نبك اسعيد غاده سلمان حمود عطا منار عماد موسى نوفل نور عبد الله سالم العفير هاجر صقر عبد الكريم ابو كف هناء ضيف الله صباح السكران ولاء روحي عبد الرحمن بنات ولاء نبيه زيد ابو لطيف محافظة اربد / لواء الاغوار الشماليه اريج عمر احمد ابوشريفه ازهار عبد مصطفى ابو صهيون اسراء محمد مسلم العياش اسلام كامل احمد العمري الاء عبد الله احمد الاسعد الهام احمد محمد دراوشه ايمان فياض احمد ابو الرب بشرى محمد محمود الغزو حكمه احمد حسين الشوح حوريه خليل عبد الكريم الصمادي ختام سلمان قاسم رياحنه خلود راشد احمد المنسي ديما فلاح محمد الصقر ربى جهاد عبد الله الظهيرات رقيه عبد الله عبد شكور رهام خالد حموده عمامي زينب محمد عطاالله بني حمد سهى جهاد احمد ابو زيد سوسن ابراهيم سعد ابو زبيد سوسن محمد خير توفيق الغزاوي فاطمه عبد الرحيم موسى محمد فريال محمد عبد الله ورور ليلى محمد نافع خضر منتهى علي شمسي عليمي محافظة البلقاء / لواء دير علا ابتسام محمد عوده علاقمه احلام محمد مفلح ابو عرابي اسماء نايف سعيد حمد الاء محمود عبد الله العساوده اماني حسن سليمان الربيع امل احمد علي القاضي ايمان خلف محمود خليف ايمان عيسى احمد حمدان ايناس فريد محمد المشاهره بتول محمد محمود الصبح براءه ابراهيم عبد الحافظ العدوان ثروه حسن رايد سلامه ختام عبد علي ياسين دجى سليمان سلامه ابو غوش دينا ماهر عبد القادر عقل رانيا عبد القادر سليمان بني اسماعيل رايه تيسير احمد النعيمات رنا صالح محمد الراجبي سحر محمد جبر محسن سكينه احمد محمد غنانيم سكينه علي حسين الشوح سميه طلال يوسف الشحادات سوسن وحيد احمد الكيلاني شاديه عبد الرحمن موسى النعيم صفاء احمد حسن الشطي صفاء محمد محمود الصوالحه عاليه احمد علي الضميدات مريم محمد مفضي الديات منار خليل محمد ابو حسان ميمونه صبحي محمد ابونعير نفوذ محمد عطا خليل نور محمود مفضي ابو خروب هنادا احمد سالم الحوارات وداد احمد حمدان حجاوى يسرى خليل سلمان الرقيدي محافظة البلقاء / لواء عين الباشا ابتهاج جمال عبد الجواد العكش احلام وليد خالد الدرباشي اسماء احمد حسن احمد اسماء عيد سليمان الخوالده الاء احمد علي عيد الاء فوزى حسن محمد حمدان اماني ابراهيم عبد ابو سعيفان امل احمد موسى صبح انعام خالد سالم خوالده ايمان عزت سالم المصرى بثينه علي ذيب ابو هنيه بثينه محمود يوسف مقابله تغريد سلامه سليمان الخوالده خضره سليمان موسى الاقرع خوله يوسف علي سلام دعاء احمد عبد الجبار الشربجي دعاء سميح حسن سالم رانيا حسن مصطفى هزال رشا نواف شحاده القيسي رهام حسن اسماعيل العبيدات سناء عبد القادر عبدالله القواسمه سيرين نعيم عبد الله خشرم غاليه احمد محمد ابو ورده فاتنه محمد جمال حسين عبد الهادى ليانا فتحي محمد ابو مرار منار سقر خليل عويس مها سعيد عبد الله ابو العطا محافظة البلقاء / لواء قصبه السلط اميمه صبحي محمد ابونعير بسمه محمد عبد الحفيظ ابلان رشا حسن محمود الصوالحه رشا مصطفى عبد الكريم الحياصات غاده محسن كامل المحاميد غاده مصطفى عبد الله منسي هيفا سالم حمدان الخرابشه محافظة الزرقاء / لواء الرصيفه اسراء حسن ابراهيم ابو ملوح اسلام جمال حسين الحميدى اسماء يوسف محمد الجبالي اماني عمر حسن ابو عرقوب اماني محمد عبد العيسه اماني يونس محمد الرضوين ايمان احمد رشيد ابو قويدر ايناس عبد الجبار احمد لافي بثينه علي سلام النعامي تتيانا فوزى احمد عابد دعاء محمد احمد ابو خضير رانيا محمد سلامه العزه رجاء احمد عبد الله ابو شعيب روان نزيه نظمي عوجات ريم ابراهيم سليمان ابو مقيبل ريهام سلامه ضيف الله الخلايله زين سعيد جمال علي ساميا محمد محمود سوالمه سرينا محمد مصطفى داود سمر احمد محمود عرقاوي شروق نعيم صالح محمد سالم علا عادل طلال الخلايله فاتن خليل حماد عبد ربه فاطمه سليمان موسى ابو مقيبل فداء شافع محمد عباده لينا مجدى توفيق جابر مها عبد اللطيف عوض عطيه نور الهدى خليل محمد ابو ناجي نوره احمد مصطفى صبح هبه بسام عبد الرحيم عبد الرحمن هبه عيسى داود مصطفى هناء بديع علي البدوي وفاء سمير محمود اقليم محافظة الطفيله / لواء بصيرا اخلاص فيصل خليل الزيدانين ارهاب سالم محمد عيال سلمان اميره جبريل سلمان الزيدانين امينه محمد بشير الرفوع تغريد عمر يحيى عيال سلمان حليمه زكريا عبد العزيز الرفوع حنين جبريل احمد الرفوع خوله سامي عطيه عيال سلمان ردينه محمد سالم المسيعدين رماح جبريل عبدالوالي السعودي شيخه عوده بشير الرفوع صابرين علي ادغيم الزيدانين عائشه ابراهيم محمد المزايده غاده احمود جراد المسيعدين فايزه محمد احمد الرفوع منال زعل محمد المزايده منال علي حسن الرفوع وجدان زايد احمد الزيدانين محافظة الطفيله / لواء قصبه الطفيله ابرار احمد سليمان الهودي احلام عبد الرؤوف خالد بني بكر اسلام عبد المجيد دميثان الحجوج اسيا عدنان سليمان المحاسنه الاء وحيد جدعان البدارين امجاد راتب اهديب الربيحات انعام علي سلامه الربعي آيات مغامس حمد الفراهيد ايمان عبد القادر سلمان القرارعه ختام عبد الله عوض الداوديه خلود عدنان سليمان الغبابشه رشا عبد المهدي عبد ربه القراقره رشا مصطفى محمد العوابده رنا عبد الحميد ابراهيم الربابعه رنا محمد احمد الخطبا رويده عيسى محمد الحمران سحر ماجد قاسم القطامين سكينه عدنان سليمان عيال عواد سميه عبد المجيد جريد الصقرات سهى عبد الحميد سعيد البداينه شرين موسى محمد الشباطات صفاء مصطفى ارحيل القرارعه عبير محمد علي المحاسنه عصمت عطا خليل البوايزه علا فلاح ابراهيم الربابعه فاطمه حماد محمود النوايسه مريم حمد عبد الرحمن الداوديه ملاك محمد محمود السوالقه منار سمير محمد الشهبان ناديه عبدالمجيد احمد الحوامده نسيبه هاني مصطفى المرافي هبه احمد محمد العصايده ياسمين عبد الله سلامه البداينه محافظة العاصمه / لواء الجامعه اسلام محمد موسى البدارين اماني احمد عبد القادر السكارنه خلود ساكب محمد عطاالله ربا نائل منصور حموري ريم داود يوسف اللحام زينه عارف احمد الزغول ساميه حلمي محمد ابو حشيش ساميه محمد ابراهيم حجه سناء فيصل احمد ابو شمله عائشه علي ابراهيم التميمي فاطمه ابراهيم علي الزيود ميساء بركات احمد البلاونه نفين ابراهيم مسعود داود هاله عبد المهدي عبد الله المطارنه هبه اسماعيل سعيد صقر هبه جمال محمد ابو سالم هديل جمال عبد الفتاح الاطرش يارا رزق ناصر الشرعه محافظة العاصمه / لواء القويسمه ازهار نبيل جبريل صالح اسلام جمال شفيق عبد النبي الاء جمال صالح العرايفي ايات فهد محمود العبويني ايمان حمدان احمد ابو صعيليك ايمان سليم دخل الله السواريس خلود محمد ابراهيم الرقب سهى محمود صالح معالي غرام محمد خلف الدهام ماجده مخلد مجلي الحنيطي منار حسين هزاع الخصيلات هبه يوسف احمد الشوابكه هنادى هادى اسماعيل عبد المحسن وفاء حسن محمد حجاج محافظة العاصمه / لواء ماركا اخلاص جمال محمود اللحام ايمان حسن احمد حمام ديانا خليل نصر داود ديما جهاد عمر البطاينه رانيا يوسف عبد الله السفاريني رانيه سمير احمد صباغ ربى محمد حسين صالح ربى نعيم عبد المنعم عليان رشا تيسير مصطفى المحاوره رنا عمر رباح الشافعي رولا امين موسى محمد سوزان خليل علي حماد صفاء عليان محمد الهبارنه عائشه احمد محمد سعيد السمامعه عبير جميل عبد الفتاح معالي غاده محمود عارف عليان غدير احمد خلف منيزل فوزيه فواز موسى الخالدي كفايه احمد عبد الحميد العودي لما زهير حمد الله الوشاح لينا احمد اكريم العمرو نهى محمد سعد عبد العال هديل زياد شوكت ابو عدس هناء محمد حسن ابو سلامه وعد علي عوض ملحم ولاء جمال ابراهيم الخطيب ياسمين علي حسين عبد المحسن محافظة العاصمه / لواء وادي السير ربيعه فلاح عبد الرحيم السليحات سرين عواد سلامه الزيود سناء حميد صالح الشعار شعاع نايل جميل المناصير شفاء ساكت محمد المحاميد هيجر عبد الله محمد السليحات محافظة العقبه / لواء قصبه العقبه اسراء محمد سلامه الكساسبه اسلام حابس عبد الله الرواشده اسلام محمد بكر سلمان الحراسيس اسماء عمران صالح محمد الاء حسين منصور ابو حميد الاء سميح عبد الكريم الشواوره الاء عبدالرحيم سليمان بني احمد الاء نايل عودة الله الخريسات اميمه عارف محمد المستريحي ايات جمال احمد ابو ذوابه ايمان سعيد ضيف الله خصاونه ايمان علاوي حسن بيومي ايمان محمود عيد ابو زقدي ايمان نزار نايف الطراونه بيان سلامه عوده الدرارجه تغريد محمد ابراهيم الرواشده تهاني عدنان محمد الخشمان حنان احمد حماد الحراسيس خديجه محمد سالم الحوراني دعاء خالد يوسف ملكاوي دعاء ياسين عبد اللطيف سرحان راويه يوسف محمد بني هاني رشا سعد خليل الخضري رغده سعيد ضيف الله خصاونه رغده محمد ارحيل البداينه رقيه موسى سالم السعايدة رنده سمير عوض اخوعميره رهام عاهد محمد الذبيان ريا شعبان عبد الكريم الكيال ريم صالح سالم جرار ساره عبد القادر عبد الله زيتون سلسبيلا خالد محمد ابو نواس سمر عواد سليمان النعيمات سهير مصطفى خليل الملاحيم سوزان عبد الجليل زايد الكساسبه شروق محمد ياسين مصطفى بني ياسين شريفه حسني شريف الحلو شهيره حسن عبد الصمد الرواشده صفاء زكي احمد شنيك صفاء عبد الفتاح كامل الملاح عبير سويلم احمد النوايسه فدوى علي عبده رواشده لارا محمد عبد المعطي الشرايده لانا سمير رباح المبيض ماري احمد محمد القبات مرام ابراهيم صالح العزام مرام محمود خليل الحواجره مروه يوسف ابراهيم الغرابلي ملاك قاسم موسى الشناق ميساء احمد عيد الدهون نسرين محمد راشد المومني نقاء عادل مفلح النمرات نور محمود احمد الصمادى نورا عبد العزيز حمد السلطان هبه طلب محمد الزغول هبه عبد الكريم محمد الزعارير هتوف يوسف خلف جلايله هدى لويفي عوده السرحان هديل محمد علي يعاقبه وفاء محمد سلامه الطراونه يارا سلامه محمد الجرابعه ياسمين فواز محمد خوالد محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبيه احلام سالم سلامه الطرشان اسراء ابراهيم احمد العشيبات الاء خلف سعد الدغيمات براءه علي سليمان الخليفات حنان محمد سليمان المراحلة خديجه اجليل محمود العشيبات دعاء ابراهيم اعبيد الهويمل رنا عقله سالم السراحين رولا جميل سالم النوايشه سلسبيلا خليل محمد الدغيمات عبير محمد عبد العزيز الجعارات غفران بنيمين بري الشعار مريم جمال عبد اللطيف اشتيوى منى محمد علي العونه مها محمد خليل العشوش مهتدي جمعه محمد الجعارات ميرفت عيسى موسى البوات نهى محمود سلامه النواصره ياسمين عبد المجيد محمد العونه محافظة الكرك / لواء القصر انفال محمد احمد الخطيب ريم محمد عبد القواسمه زينه شوقي حنا حمارنه فاتن صالح عيسى القيسي ورده موسى خليل القراونه محافظة الكرك / لواء فقوع تمارا خالد توفيق الحديد رنا جاسر حمد الخطاطبه زين بهجت محيسن الفواعير شذى عوض عطا الخطاطبه ولاء محمد سليمان الخمايسه محافظة المفرق / لواء قصبه المفرق الاء عطا الله ناصر عليمات العنود عوده احمد المشاقبه امل علي رزق ابو دلبوح امل فليح حمدان العليمات اميمه نواف سلامه الشديفات ايمان رشيد حامد ابو حجيله تهاني مدالله محمد الخزاعله حياه مفلح رداد الخوالده خوله خليل صياح الشوابصه خوله عبد المهدى علي الرقيبات رائده محمود عبد الله الخوالده رشا فلاح حمدان العموش رغدا حسن عقله الزعارير روان رضاء محمد الخوالده روان نايف احمد خوالده رولا رزق ناصر الشرعه ريهام خليفه عيادة العيسى زين عايش منصور الشديفات زينب حمدان عواد الزبون سهام خليل محمد خزاعله صبحه محمود علي العجاج صبرين مقبل عايش السبع عايشه محمود عايد خوالده علا محمد مصطفى الخزاعله غدير ماجد نواش ابو دلبوح فاطمه احمد عيد الخوالده فاطمه محمد حمدان الشديفات مريم مازن عبد الحافظ العموش منار محمد ابراهيم العموش منى عبد الله حسين الزواهره ميسون ادريس سليمان الخطايبه نسرين محمد مصطفى المومنى نعمة حسن صلاح العليمات نور محمود نزال الخزاعله هبه محمود رزق ابو سماقه همسه سليمان احمد المشاقبه هند احمد بركات عموش هند محمد سالم الخزاعله وجدان عبد الحميد محمد المجالي يمن عبد الله نايف ارديسات محافظة مادبا / لواء قصبه مادبا اسماء سعد مطلق الحبابسه اسماء سليم عقله السعيدات سناء عبد الكريم عوده الشاهين عبير مصطفى محمد ابو جليله منال صالح سالم الددا وداع عبد المعطي جمعه اللبابده محافظة معان / لواء البتراء اكرام احمد ابراهيم الهلالي اميره ابراهيم خليل الفلحات تقى احمد حميد اخو عميره دعاء احمد سليمان السعيدات دينا هارون فالح السلامين رابعه سعود سلامه الحسنات علياء محمد عبد الله الرواضيه وفاء حابس محمد الهلالات محافظة معان / لواء الشوبك تهاني عبد القادر عيد الرفايعه ربى حسين يونس ابو هلاله رشا حسين جدعان الغنميين سوزان سليمان موسى الرواشده فاطمه عبد الحفيظ خليل الملاحيم منى حسن مصطفى علي وفاء سليمان توفيق القطاطشه محافظة معان / لواء قصبه معان انعام عبد الحفيظ علي طعامنه بسمه عبد الحليم درويش اخوعميره دعاء نعيم حسين ابو صالح صفاء محمود سليمان الخوالده ضحا يحيى ابراهيم المحاميد علا محمود حامد ابو درويش لينا محمد احمد الامامي هبه حاتم حامد ابو الزيت ولاء محمد احمد الشياب الباديه الجنوبيه / لواء الحسينية امهله عبد الله مرضي السميحيين جمايل علي سعود السميحيين ريم فنخير عطا الله الرويشد الزبن سحر عبد الله قريفان العودات سحر علي طلال الذيابات نايفه عيد صباح المصبحين نجاح بركات ممدوح العودات نسرين صامد محمد الهدبان بكالوريوس رياضيات الباديه الجنوبيه / لواء قصبة معان حنان قاسم الطرقي الجازي الباديه الشماليه / لواء الشمالية الشرقية اروى محمد بخيت المعرعر اسلام خليف لافي المساعيد اسماء ابراهيم صياح العيسى افراح سمير عقيل الطوافشه ايات احمد ملوح المساعيد ايه علي ذياب المساعيد حسنا جلوي عاسر المدهون رغد فهاد عبد الله القروم سعاد علي جميل قطيش شروق محمد سلامه المساعيد عهد تايه خلف الشرفات غدير نزال جمعان العيسى فاطمه ذياب سليمان المساعيد فاطمه فالح هلال المساعيد فدوى عواد فيضان المساعيد لينا حمود محمد المساعيد منار حسن مفلح الفراج مها حمد فنطول العون ميساء سعود محمد العياش ناريهام غصاب فازع الشرفات نداء محسن خلف المنادي نسرين عويد دبيان الشرفات نوره محمد شحاده العظامات هديل محمد سالم السرحان هنادي محمد عليان الشديفات وجدان احمد سليم السميران وجدان عوده خلف المساعيد وفاء عطا الله بخيت المساعيد الباديه الوسطى / لواء الجيزة حنان مسلم سليمان عويض حنين محمد سالم الراجودي مها احمد عطا الله الزعوق مي حسن حموده العلان محافظة البلقاء / لواء الشونه الجنوبيه اسماء اسعد خالد عقل محافظة البلقاء / لواء دير علا اقبال علي رضوان الشريف الاء محمد علي عوامره اميمه محمد محمود الشنيور ايناس سلامه احمد الفقير تقوى علي يوسف الدواهيك جهينه راتب معرف سلمان حنين غالب صالح المشاهره رفيده عبد الحافظ حسن الدواهيك سميه صالح سلامه العيد سناء سليمان خلف الرياحنه فاديه ابراهيم احمد ابو قران هديل ياسر محمود ابو صليح وفاء حسين عبد الله الصلاحات محافظة الزرقاء / لواء الرصيفه اروى محمود ابراهيم ابو ارتيمه اريج يونس نايف ابو علان اسراء عبد الكريم يوسف عبد الله الاء ابراهيم موسى محمد حنان يونس محمد ابو مقيبل دعاء ناجي احمد ابو محسن رايه جمال خالد ابو هشهش ريم خميس / عمر توفيق محمود سميه خميس عمر توفيق محمود شذى احمد علي خباص صفاء امجد زكريا التميمي مجدولين بسام احمد عدي هديل صالح موسى عبد القادر هلا حسين علي قطيفان هناء محمد نواف محمد سعيد تيم وفاء يوسف اسماعيل كتكت محافظة الطفيله / لواء قصبه الطفيله اسماء جمعه عبد الزنانين ايمان كامل سالم البدور دانيا علي موسى القرارعه رفيده اكرم مصطفى المرافي رنا علي عبد الحميد الشبيلات لوريس يوسف سالم المراحله منار بركات صقر البدور ميرفت موسى ذيب خضيرات نهى عبد الله احمد العوابده هاله امين طاهر القرعان محافظة العاصمه / لواء القويسمه اريج فتحي سعدات حسان اسراء سعيد محمد موسى اكرام عيد شاكر الشرباتي خديجه محمد نمر خرشيد روان محمد حسين بيت شاويش سائده وحيد سالم قباجه سلام علي محمد القصراوى سماح عبد الحميد عبد الرحمن الرقب سوسن تيسير محمد يعقوب عبير ادم محمد رضوان احمد لبنى حسين اسماعيل حسين لينا جودات حسن عليان محافظة العاصمه / لواء ماركا بيان جمال محمد جمعه سليمان ساره سلمان علي ابو عواد شذى ياسر شاكر السنجق عبير عبد الرحمن احمد قطوم لبنى محمد حسن صالح لينا محمد سعاده طه السعدي منى صلاح كامل السعدي محافظة العاصمه / لواء ناعور اريج شريف يحيى الثوابيه اقبال محمد عوده الشهوان امل ابراهيم محمد مصطفى انوار عوض بخيت العريمي براءه ناصر مصلح نصار دينا سليم جميل المساعفه رولى محمد سلامه القطيفان صفاء رائد طاهر القطامين هيا زياد احمد الحسامي محافظة معان / لواء الشوبك اسيل عمر عبد المجيد الرفايعه سلام علي عوده الله السراحين هند محمد مطلق ابو درويش محافظة معان / لواء قصبه معان الاء يوسف سالم المطارنه ضحى عبد الكريم محمد برهم عصمت رفعت حسن ابراهيم مرام احمد سالم السنيد ملاك ابراهيم جاد الله السعيدان نهيل مصطفى اسماعيل الشيخ ديب بكالوريوس معلم مجال لغة انجليزية الباديه الشماليه / لواء الشمالية الغربية اسلام عبد الله عواد الدليجم ايمان هزاع مسند العيسى حكم مظهور سليمان السرحان نارمين عليان عواد الحويدي نهى فواز الاسمر السرحان هديل زيدان خلف السرحان محافظة اربد / لواء الاغوار الشماليه اريج محمد مسلم بني هاني الاء نهار محمد ابو اسعد ايناس محمد عبد الله الزعارير براء هجرس شوكت يعقوب ريما عبد الله مروح عليمي سبأ خالد سعيد عبيدي سمر جمال مذيب الخطيب سهير حسن سليم ابودحيله ليالي خالد ذيب حوراني منى عبد الرحمن سليم ربابعه مهى سلطان فضي نهار ياسمين عارف فلاح الفحيلي محافظة اربد / لواء الرمثا اسماء محمد صالح الدردور ريم بدر محمود القرم وداد عرسان عقله الرباعي محافظة اربد / لواء الكوره اسماء محمد محمود ابوشقير بثينه احمد محمد كساسبه براءه محمد عبد القادر ملحم تسنيم شاكر محمد المومني تقوى احمد شاهر العدوان سحر محمد سلمان مقدادي سناء خالد احمد المساعده نانسي غازي محمد الربابعه وفاء نايف محمود مغايره محافظة اربد / لواء المزار الشمالي ايمان صالح احمد الشرمان تهاني جمال احمد ابوشريعه سهى محمد حسن نوافله شفاء عبدالرحمن احمد درادكه عايده محمد امين محمود طلافحه عربيه رسمي عيسى بني عامر علا رضوان محمد شواشره معالي انور احمد العكام هوزان راشد مصطفى الشرمان محافظة البلقاء / لواء دير علا الاء عبد محمود الفرحات ريم محمد سعد عليمات عبير نزهات عبد القادر ابداح منى بهجت احمد ابو هديب محافظة البلقاء / لواء قصبه السلط ابتهال احمد صالح رحامنه اروى محمود فهد الفواعير اماني عمر حامد الحامد رقيه خلف حمد الله الرمامنه سجود عبد الله اسماعيل غنايم فاطمه صالح منصور الزعبي مرام محمد عبد الله جرادات نور عاطف محمد الحياصات محافظة الزرقاء / لواء الرصيفه تمارا عبد الحليم مفلح الخلايله صفاء محمد عبد الهادى احمد علا مصطفى علي الزواهره هبه زهير محمد فحماوى محافظة الزرقاء / لواء الهاشميه علياء شحده صالح ابو غيث محافظة الزرقاء / لواء قصبه الزرقاء اسلام احمد يوسف اغنيم امل امين عبد الفتاح الصالحي حنين منذر عبده المدادحه ديما محمد علي الهزايمه رشا جمال احمد حبيب الله سماح محمد طالب الصرايره سناء حمد عقله الخوالده سهير جميل محمد ترتير شذى عزمي احمد غبن عائشه محمد احمد العطيش محافظة الطفيله / لواء قصبه الطفيله اسماء سمير ابراهيم المرافي اسيا محمد مطير الرعود بنان عبد الوهاب عوض الحجاج تسنيم زعل عبد زنون جيهان محمد عطيه البوايزه روان فرحان عبد الكريم الزيدانين سهى خلدون حمد المحيسن ظلال عبد الله حمد المرايات عبير حمد خلف السعايده محافظة العاصمه / لواء الجامعه بثينه محمد عبد القادر الربابعه عبير محمد موسى الخطيب هناء محمد علي الحجاج محافظة العاصمه / لواء القويسمه اريج ابراهيم علي القصير استبرق علي محمد الحديد زهيه محمد اسماعيل الكسبه سحر سمير ابراهيم ابو عواد سكينه جودات عبد الله كتانه سمر خليل اسماعيل ظاهر نور غالب صالح الدنادنه محافظة العاصمه / لواء قصبه عمان ايمان عبد الفتاح علي عجاج ايمان علي عبد المجيد الحموز ايه فوزى عبد الرحيم الرخ جمانه زهير اسماعيل غانم رشا عايد محيسن القراله سناء ابراهيم علي حسين سناء محمد فرحان الطرمان شذى تيسير عايد القضاه صفاء محمود محمد الخطيب لينا ماهر احمد ابو سعده محافظة العاصمه / لواء ماركا اسراء محمد يوسف يوسف سهى عبد المجيد باجس مصطفى فاطمه موسى يعقوب شنار لينا بولص عياده الحجازين لينه هاني حامد ابو ديه منى محمد ابراهيم الخوالده ميساء زياد ذيب فضه وفاء ذيب موسى صالح وفاء علي حسين عبيده محافظة العاصمه / لواء ناعور ابتهال عبد اللطيف حسين زهد اروى عبد الكريم مسلم الدبوبي اماني محمود محمد الاقطش بثينه عمر محمد المناصير فاتن علي محمود مقابله ميس موسى نعيمي الشخاتره نسرين عليان محمد ابو غازى محافظة العاصمه / لواء وادي السير اسراء علي حسين السليحات امل صالح عبد الحافظ الشرعه اميره جميل حمد العبادي ديمه احمد حمدان عربد عليا احمد عبد الهادى السليحات فاديه عبد الفتاح خليفه السليحات ليندا زعل صبحي الشرايعه نعيمه عادل محمد المحاميد نهله عبد الله عبد الرحمن الشاعر محافظة العقبه / لواء قصبه العقبه اسراء احمد خلف الملاحمه امانه علي محمد المرافي اماني يوسف حميد ابو هزيم ايات حسن محمود الحمادين رشا محمد عبد الرحمن الكايد رشا محمد عوده الفتينات سارة راتب يوسف المعايطه سجى خالد جاسر ال عيد سوسن فرحان سليمان الغبابشه مها اكرم سعيد المومني هبه محمد علي ملحم وجدان وليد كامل الشيخ ذيب محافظة الكرك / لواء القصر روان محمود كساب المجالي محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي اسماء حسين محمد العجول الخرشه اماني حامد محمد الطراونه رولا ابراهيم كديان الطراونه زينب مد الله عيد الحريزات لينا علي زاهي الحرازنه محافظة الكرك / لواء فقوع ايات نجم عطا الله الضرابعه محافظة الكرك / لواء قصبه الكرك اسلام فارس محمد 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