الرئيسية | محليات إنهيار ارضي مفاجئ في قاع الجفر

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس بلدية الجفر الشيخ فواز مليحان النواصره النقاب عن حدوث انهيار ارضى عميق في منطقة قاع الجفر المحاذي لمنطقة الدبدابه جنوب شرق بلدة الجفر.

وبين النواصره ان احد المواطنين قد قام بإبلاغ البلدية صباح اليوم عن موقع الإنهيار، حيث تم التوجه للمكان برفقة عناصر من شرطة البادية بهدف الكشف عليه.

وبين النواصره أنه وبعد معاينة الموقع قام "لودر" من البلدية بعمل ستائر ترابية لحماية الاهالي من الوقوع بهذه الحفره العميقه.

وأهاب النواصره بكافة المواطنين ضرورة توخي الحيطه والحذر خشية حدوث انهيارات أخرى.

وطلب النواصره من جميع المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي انهيارات يتم مشاهدتها حفاظاً على سلامتهم.

ودعا النواصره الأجهزة الحكومية المعنية بالطبيعة ضرورة تفسير عملية الانهيار المفاجئ الذي أصبح حديث الناس.

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