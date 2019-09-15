الرئيسية | محليات إضراب المعلمين يدخل أسبوعه الثاني.. والنواصرة يطلب الاجتماع بالرزاز

وطنا اليوم-عمان:للأسبوع الثاني على التوالي، يتواصل إضراب المعلمين في جميع المدارس الحكومية بالمملكة، استجابة لدعوة نقابة المعلمين.

وخلت المدارس الحكومية بالمملكة من الطلبة في ظل استمرار الإضراب وعدم ارسال أولياء الأمور أبناءهم للمدارس، في ظل التزام الهيئات التدريسية والإدارية بدوامها المعتاد داخل أسوار المدارس.

ووجه رئيس الوزراء الوزراء الدكتور عمر الرزاز، رسالة إلى رسالة للأسرة التربوية يؤكد فيها أن التصريحات الأخيرة لنقابة المعلمين خطوة إيجابية ومهمة باتجاه تجاوز الوضع الراهن، بما تضمنته من استجابة لتوجه تعميم المسار المهني وربط العلاوة بالأداء والإنجاز، والجلوس غير المشروط على طاولة الحوار.

وأكد الرزاز، في رسالة وجهها إلى الأسرة التربوية عبر صفحات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا جميعنا مع المعلم في خندق الوطن تحت قيادة جلالة الملك وجبهتنا الداخلية أنتم (المعلمون) صمام أمان لها".

من جهتها اعتبرت نقابة المعلمين رسالة الرزاز، مخيبة للأمال، ولا تلبي الحد الأدنى من مطالب المعلمين، وأنها رسالة مناورة لا تعترف بحث المعلمين بعلاوة 50% أمر مرفوض كليا.

كما ودعا نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، رئيس الوزراء إلى اجتماع مع النقابة الاحد الساعة الثانية لمناقشة كافة الملفات العالقة وعلى رأسها علاوة الـ 50 % إما في الرئاسة أو النقابة.

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