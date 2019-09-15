زخات من الامطار في شمال الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إنه يتوقع ان تندفع نحو المملكة كتلة هوائية لطيفة الحرارة فجر الأحد، لتتعمق نهار الأحد 15 أيلول، وتترافق مع ظهور الغيوم الركامية في شمال ووسط المملكة مع احتمال هطول زخات من الأمطار لاسيما في المناطق الشمالية.

تعرف على أماكن وشدة الأمطار المتوقعة

وتكون الفرصة واردة لهطول زخات متفرقة من الأمطار أثناء ساعات الظهيرة والعصر لاسيما في المناطق الشمالية، قد تمتد بشكل محلي ومحدود لأجزاء من مرتفعات البلقاء وشمال وغرب العاصمة عمان بمشيئة الله.

وتكون شدة الأمطار في المنطقة الشمالية خفيفة بوجه عام قد تصبح متوسطة الشدة أحياناً لاسيما أقصى شمال غرب اربد وفوق الجبال الشمالية، فيما تمتد الأمطار بشكل محلي ومحدود (تكون خفيفة الشدة في معظمها) وذلك نحو الأجزاء الشمالية الغربية من وسط المملكة.

كما تنخفض درجات الحرارة يوم الأحد بشكل إَضافي لتصل الى حدود 25-28 مئوية أثناء النهار، فيما تنخفض ليلاً الى 16-18 مئوية وربما أقل خاصة في الجبال والسهول الشرقية.

وتهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة لبعض الاتربة والغبار في المناطق الصحراوية الشرقية.