تنقلات والحاقات في الامن العام - أسماء

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وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات لعدد من الضباط بعد ان أنهوا مشاركتهم ببرنامج الماجستير المنعقد لدى اكاديمية الشرطة الملكية لعام 2018م /2019م.



الرتبة الإسم إلى



عقيد ياسر ياسين عيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل



عقيد جمال عليان صالح إدارة الدعم اللوجستي



عقيد حيدر محمد عبدالرحمن قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / نائباً



عقيد وصفي حسين سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل



عقيد ماجد احمد نايف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً



عقيد عامر سعيد عوده إدارة الرقابة والتقييم



عقيد هشام مروح عبدالكريم قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مساعداً



عقيد ركن محمد مسند مفضي إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر



مقدم عمر جمال علي إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية



مقدم علي سليمان خلف قيادة أمن إقليم الوسط



مقدم علي سلامه فهاد إدارة العمليات والسيطرة



مقدم اشرف باسم زيدان قيادة أمن إقليم الوسط



مقدم فراس حسين سليمان قيادة أمن إقليم الجنوب



مقدم احمد محمد سعيد قيادة أمن إقليم العاصمة



مقدم محمد احمد علي قيادة أمن إقليم الوسط



مقدم اكرم زكي محمد إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر



مقدم فراس خلف جازي قيادة أمن إقليم العاصمة



مقدم ايمن احمد عبيد قيادة أمن إقليم العاصمة



مقدم احمد سالم داود قيادة أمن إقليم العاصمة



مقدم عبدالله مقبول بخيت قيادة أمن إقليم الشمال



رائد اسماعيل محمد اسماعيل قيادة أمن إقليم العاصمة



رائد محمد زهير محمد إدارة العمليات والسيطرة



رائد ايمن محمد عبدالرحمن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل



رائد سعيد علي باير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل



رائد امجد هايل ضيف الله قيادة أمن إقليم العاصمة



رائد علاء عبدالمنعم محمد إدارة التدريب / مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبيه



رائد ليلى محمد ابراهيم إدارة الشرطة النسائية /تُلحق بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح واتأهيل النساء



كما قرر مدير الأمن العام نقل العقيد انور حمدي عطية من مرتب قيادة أمن إقليم العاصمة إلى مرتب إدارة التدريب/ مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية / نائباً .

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