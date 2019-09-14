الأردن يشارك باجتماع التعاون الاسلامي لبحث إعلان نتنياهو

وطنا اليوم ـ عمان
يشارك الأردن، يوم غد الأحد، باجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية، لمناقشة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، بحسب مصدر رسمي.
وقال المصدر إن مشاركة الأردن، بوفد برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، تهدف "للتأكيد على أن تصريحات نتنياهو تصعيد خطير ويدفع المنطقة نحو العنف وتأجيج الصراع ورفض الأردن القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة غير الشرعيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميّت".
وكان حذر الصفدي، في مقابلة مع قناة CNN من التلاعب بمستقبل المنطقة لأغراض انتخابية، مؤكدا أن إعلان نتنياهو يؤجج الصراع في المنطقة، ويدفعها إلى مزيد من العنف.
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع في جدة لمناقشة "إعلان نتنياهو عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل"، حيث يقطن 65 ألف فلسطيني في غور الأردن، وفقا للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم".