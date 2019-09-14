الرئيسية | محليات الأردن يشارك باجتماع التعاون الاسلامي لبحث إعلان نتنياهو

وطنا اليوم ـ عمان يشارك الأردن، يوم غد الأحد، باجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية، لمناقشة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، بحسب مصدر رسمي.



وقال المصدر إن مشاركة الأردن، بوفد برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، تهدف "للتأكيد على أن تصريحات نتنياهو تصعيد خطير ويدفع المنطقة نحو العنف وتأجيج الصراع ورفض الأردن القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة غير الشرعيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميّت".



وكان حذر الصفدي، في مقابلة مع قناة CNN من التلاعب بمستقبل المنطقة لأغراض انتخابية، مؤكدا أن إعلان نتنياهو يؤجج الصراع في المنطقة، ويدفعها إلى مزيد من العنف.



وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع في جدة لمناقشة "إعلان نتنياهو عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل"، حيث يقطن 65 ألف فلسطيني في غور الأردن، وفقا للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر