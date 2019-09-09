 وطنا نيوز -الأردن يدين العمل الارهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو
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الأردن يدين العمل الارهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو
التاريخ : 14-09-2019 07:49:18 المشاهدات: 335

 

وطنا اليوم ـ عمان

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية الْيَوْمَ الهجوم الإرهابي الآثم الذي تم صباح اليوم على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما من قبل السلطات السعودية.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة هذا العمل الإرهابي المدان تصعيدا جديدا خطيرا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويزيد من التوتر في المنطقة. واكد القضاة تضامن الأردن الكامل ووقوفه الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
 

 


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