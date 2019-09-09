الأردن يدين العمل الارهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو

وطنا اليوم ـ عمان

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية الْيَوْمَ الهجوم الإرهابي الآثم الذي تم صباح اليوم على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما من قبل السلطات السعودية.