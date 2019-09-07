الرئيسية | محليات محامي محافظ الكرك : دعوى الفايز بحق الحباشنه شخصية لا سياسية

وطنا اليوم ـ عمان قال وكيل محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز المحامي ثامر عبدالله الفايز ان الدعوى التي اقامها موكله بحق النائب الدكتور صداح الحباشنه هي دعوى بالحق الشخصي وليس لها اية ابعاد سياسية او جاءت بتوجيه من اية جهة كانت .



واوضح المحامي الفايز في بيان صدر عن مكتبه انه موكله يتهم النائب الحباشنه بالاساءة له بالذم والقدح والتحريض في خطبة له اثناء الاحتجاجات في مدينة الكرك على نقل مجمع السفريات ،يضاف لذلك ما اظهرته الفيديوهات التي سجلت في تلك الاحتجاجات من ابتذال ردده اشخاص شاركوا في الاحتجاجات اياها .



واشار المحامي الفايز انه وبعد تقديم لائحة الدعوى لدى مدعي عام الكرك بخصوص الشكوى التي تقدم بها موكلي بحق النائب الحباشنه تابعت ما تم نشره من قبل عدد ليس بالقليل من مستخدمي الفيس بوك ، ومن خلال متابعتي اكتشفت ان هناك الكثير من الحقائق الغائبة فقد خيل للكثيرين أن موضوع الادعاء هو شكوى مرتبطة بهدف سياسي أو توجيه من وزير الداخلية او حتى رئيس الوزراء كما يدعي النائب الحباشنه ، خاصة تلك اللفتة الجميلة من قبل عدد من الزملاء المحاميين الذين تطوعوا للدفاع عن المشتكى عليه وبدا الأمر أشبه ما يكون تجييشا شعبويا عاطفيا لمساندة المشتكى عليه ضد المحافظ الدكتور الفايز .



وبين انه سبق للدكتور الفايز أن طلب من الدكتور الحباشنه باتصال هاتفي عدم شخصنة الامور في ضؤ مايجمعهما من علاقة جيدة ومميزة ،وتمنى عليه أن ينتقد الأداء الوظيفي بدل الإساءة الشخصية.



واضاف المحامي الفايز ان الخلاف بين الطرفين بدا عندما نفى المحافظ أية اخبار تفيد أن الحكومة تراجعت عن نقل المجمع والذي عبر فيه عن موقف الحكومة الرسمي من باب نقل الحقيقة للمواطنين كما هي ، وذلك بعد الرجوع للجهة صاحبة القرار في ذلك ، في حين أن النائب الحباشنه كان قد نشر على صفحته اخبار تفيد العكس، علما بان نفي المحافظ جاء جوابا لتساؤلات صحفيين ومواطنين من متابعي صفحة النائب الحباشنه علما بان إبقاء المجمع أو نقله إلى موقعه الجديد ليس من صلاحيات المحافظ كما يعلم الجميع.



وبمقارنة بسيطة بين ما تم نشره على صفحات الفيس وسياسية التجييش وبين لائحة الدعوى تتضح الرؤيا تماما خاصة أن اللائحة تتضمن الإشارة إلى فيديوهات منشورة وموثقة شاهدها معظم الاردنيين ، وهذه الفيديوهات كما قال المحامي الفايز تضمنت إساءة واضحة لشخص الدكتور الفايز .





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