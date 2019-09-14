الرئيسية | محليات "المعلمين" رداً على رسالة الرزاز : الإضراب قائم يوم الأحد

وطنا اليوم ـ عمان أصدرت نقابة المعلمين رداً على رسالة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الأسرة التربوية، وذلك بعد دقائق من إعلانها.



وأكّدت النقابة، في ردها يوم السبت، أن الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء هي رسالة مخيبة للآمال ولا ترتقي لأدنى طموح المعلمين، إذ أنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة.



وأشار بيان النقابة، إلى التزامها بمطلب الـ 50%، وعدم التنازل عنه، أنه وبناء عليه فإن الإضراب قائم ليوم غدٍ الأحد.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر