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"المعلمين" رداً على رسالة الرزاز : الإضراب قائم يوم الأحد
وطنا اليوم ـ عمان
أصدرت نقابة المعلمين رداً على رسالة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الأسرة التربوية، وذلك بعد دقائق من إعلانها.
وأكّدت النقابة، في ردها يوم السبت، أن الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء هي رسالة مخيبة للآمال ولا ترتقي لأدنى طموح المعلمين، إذ أنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة.
وأشار بيان النقابة، إلى التزامها بمطلب الـ 50%، وعدم التنازل عنه، أنه وبناء عليه فإن الإضراب قائم ليوم غدٍ الأحد.
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