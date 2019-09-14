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وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات تجديد جواز سفر مطلوب وهو خارج البلاد
وطنا اليوم- قرر وزير الداخلية سلامة حماد تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وحيثيات تجديد جواز سفر مطلوب موجود في خارج البلاد حيث تم تجديد جواز سفره بحسب ما تناقلته وسائل اعلام محلية خلال شهر تموز المنصرم في عهد مدير عام دائرة الحوال المدنية الحالي فهد العموش الذي باشر عمله مديرا لدائرة الأحوال المدنية بتاريخ 27 حزيران الماضي
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