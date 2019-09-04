طبيب في السلط يتعهد بمتابعة مرضاه مجانا في مستشفى السلط

وطنا اليوم- نشر الدكتور رائد أبو عزام الدباس على حسابه في الفيس بوك ما يؤكد التزامه بمتابعة مرضاه وإجراء العمليات الضرورية مجانا لوجه الله تعالى جاء ذلك بعد انهاء عقده من قبل وزير الصحة. وهذا ما كتبه:



كون معالي وزير الصحه لم يوافق على تجديد عقدي في مستشفى الحسين. السلط.. بدون شرح أي أسباب... وهو غير ملم بحالات المرضى المعقده التي كنت أتابعها وأعالجها.. وكوني ملتزم مع المرضى في الأشهر، المقبله على قائمه عملياتي لحل مشاكلهم... وكون مهنتي وتربيتي وضميري لا يسمح لي بترك مرضاي..وكوني ابن هذا البلد. فإنني أقر بأنني مستعد لإجراء جميع عمليات المرضى الملتزم معهم في مستشفى السلط مجانا... وبدون أتعاب بشرط أن أكون مغطى قانونيا بأمر مدير المستشفى لوجه الله تعالى... عسى أن يكون هذا الشئ دافعا للبلاء عني وعن اولادي وزوجتي... والله يشفي جميع المرضى ويقدرني على فعل الخير... والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه...