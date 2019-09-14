النائب صداح الحباشنة ينفي نقل قضيته الى ادعاء عمان

وطنا اليوم-نفى النائب الدكتور صداح الحباشنة الاخبار المتداولة حول نقل مكان استدعائه من مدعي عام الكرك الى مدعي عام عمان قائلا ان مكان الاختصاص هو مدعي عام الكرك.

وتاليا ما نشره على صفحته في الفيسبوك:

تصريح صحفي وتوضيح صادر عن المكتب الاعلامي لسعادة النائب د صداح الحباشنة.

للأهل والأصدقاء ولكل احرار الكرك والوطن أنفي واستهجن ما تناقلته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بخصوص نقل مكان استدعائي بخصوص القضية الكيدية التي اقامها ضدي محافظ الكرك إلى مدعي عام عمان حيث أنني مُبلغ فقط من مدعي عام الكرك لمراجعته يوم غد الاحد بخصوص القضية أعلاه.

وأود التنبيه هنا بأن الاختصاص المكاني للقضية هي مدعي عام الكرك ولا اعرف كيف يتم إعلان نقل القضية إلى مدعي عام عمان عبر الإعلان عن طريق المواقع الإلكترونية والفضائيات دون إبلاغي وفي يوم عطلة رسمية للمحاكم وجميع مؤسسات!! الدولة.

وعليه فإنني أعلن أن هيئة الدفاع ستطعن بهذا الإجراء الغير قانوني وبالطرق القانونية و أنني سأكون غدا الساعة الثامنة صباحا عند مدعي عام الكرك .

وكان النائب الحباشنة قد دعا انصاره للتحشد امام محافظة الكرك دعما لاستقلال القضاء على حد زعمه وقد وجه الرسالة التالية لانصاره:

" ليكن تجمعكم الطيب انتصاراً ودعماً لعدالة قضائنا الذي لا يمكن أن نسمح جميعا بأن يصبح أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية لتفتك من خلاله بكل من يعارض سياساتها الفاشلة.. وليكن هتافكم للوطن وفقرائه ومعلميه الأحرار وضد حكومات الفساد والظلم والتجويع وكلنا أمل فيكم وانتم من تقدمون الدروس في الوطنية والحرص على الوطن أن لا يندفع من بينكم وفي حالة انفعال من قد يقود إلى إخراج الاعتصام عن سلميته ومضامينه النبيلة أيا كان قرار المحكمة وموقفها.

عاش الأردن حرا سيدا خالي من الفساد والمفسدين."