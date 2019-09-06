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المعلم بلال ابو عذية يخاطب رئيس الوزراء ويطلب النقل من وزارة التربية
وطنا اليوم- بعد اصرار الحكومة بربط اي علاوة بالانجاز ردا على مطالب نقابة المعلمين بـ 50% علاوة على الراتب الاساسي، شعر المعلم بلال ابو عذيو الناشط في القضايا العشارية بالملل من دوام التربية ووجه طلبا عبر صفحته على الفيس بوك الى دولة رئيس الوزراء يطلب نقله الى وزارة الخارجية...وهذا ما ورد بطلبه:
لى دولة رئيس الوزراء الأكرم الدكتور عمر الرزاز
انا عضو قسم إداري في مديرية التربية والتعليم / السلط أشعر بالملل الشديد بعد إنتهاء الدوام وفي قلة العمل بسبب عطلة الثلاث شهور للمدارس لذلك أرجو من دولتكم التلطف #بنقلي إلى إحدى الوزارت والمؤسسات التالية :
وذلك تأكيداً على مصلحة الوطن والمواطن ولـفتح المجال لمن يعملون بهذه الدوائر للاستفادة من مزايا مهنة التعليم ومن علاوة ال 250٪ الموعود تطبيقها من حكومتكم الرشيدة.
دمتم عوناً و ذخراً لهذا الوطن
المستدعي : بلال أحمد مسلم ابوعذيه
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