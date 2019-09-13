 وطنا نيوز -42 % من الأردنيين : خطر إسرائيل أكبر من خطر إيران
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42 % من الأردنيين : خطر إسرائيل أكبر من خطر إيران
التاريخ : 13-09-2019 04:25:49 المشاهدات: 978

وطنا اليوم-عمان:قال 42% من الأردنيين إن تهديد إسرائيل أكبر من تهديد إيران، ,وفق استطلاع رأي أجراه "الباروميتر العربي" في 12 دولة عربية منها الأردن.
فيما أفاد غالبية المستطلعة آراؤهم في 3 دول عربية هي الكويت واليمن والعراق أن خطر إيران أكبر من الصهيوني .

وصرح 42% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الكويت بأن إيران هي أكثر تهديدا من إسرائيل على استقرار بلدهم، في حين صرح 13% بالعكس، وفي اليمن قال 33% إن الخطر الإيراني أكبر من نظيره الإسرائيلي، بالمقابل صرح 24% بعكس ذلك.
وكانت نسبة القائلين في العراق إن خطر إيران على استقرار بلادهم أكبر من خطر إسرائيل بحدود 31%، في حين قال 21% إن خطر تل أبيب أكبر من خطر طهران.
وبخلاف الدول العربية الثلاث، صرح أغلب المشاركين من بقية الدول العربية المشمولة بالباروميتر العربي بأن الخطر الإسرائيلي على استقرار دولهم أكبر من الخطر الإيراني، وكانت النسبة الأعلى في لبنان بواقع 79%، حيث رأوا أن تهديد إسرائيل هو الأكبر في حين أن 7% فقط يرون أن التهديد الإيراني أكبر.
وكانت النسبة في السودان 36% مقابل 4%، وفي المغرب ناهزت النسبة 27% مقابل 2%، وفي ليبيا 24% مقابل 1%.
وقال 21% من المشاركين بالباروميتر العربي في الجزائر إن خطر إسرائيل أكبر من خطر إيران على استقرار بلداهم، في حين لم تتجاوز نسبة القائلين إن خطر إيران هو الأكبر 1%، وفي جارتها تونس صرح 14% بأن الخطر الإسرائيلي هو الأكبر، في حين كانت النسبة صفرية بالنسبة للقائلين إن الخطر الإيراني هو الأكبر.


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