42 % من الأردنيين : خطر إسرائيل أكبر من خطر إيران

وطنا اليوم-عمان:قال 42% من الأردنيين إن تهديد إسرائيل أكبر من تهديد إيران، ,وفق استطلاع رأي أجراه "الباروميتر العربي" في 12 دولة عربية منها الأردن.

فيما أفاد غالبية المستطلعة آراؤهم في 3 دول عربية هي الكويت واليمن والعراق أن خطر إيران أكبر من الصهيوني .

وصرح 42% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الكويت بأن إيران هي أكثر تهديدا من إسرائيل على استقرار بلدهم، في حين صرح 13% بالعكس، وفي اليمن قال 33% إن الخطر الإيراني أكبر من نظيره الإسرائيلي، بالمقابل صرح 24% بعكس ذلك.

وكانت نسبة القائلين في العراق إن خطر إيران على استقرار بلادهم أكبر من خطر إسرائيل بحدود 31%، في حين قال 21% إن خطر تل أبيب أكبر من خطر طهران.

وبخلاف الدول العربية الثلاث، صرح أغلب المشاركين من بقية الدول العربية المشمولة بالباروميتر العربي بأن الخطر الإسرائيلي على استقرار دولهم أكبر من الخطر الإيراني، وكانت النسبة الأعلى في لبنان بواقع 79%، حيث رأوا أن تهديد إسرائيل هو الأكبر في حين أن 7% فقط يرون أن التهديد الإيراني أكبر.

وكانت النسبة في السودان 36% مقابل 4%، وفي المغرب ناهزت النسبة 27% مقابل 2%، وفي ليبيا 24% مقابل 1%.