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42 % من الأردنيين : خطر إسرائيل أكبر من خطر إيران
وطنا اليوم-عمان:قال 42% من الأردنيين إن تهديد إسرائيل أكبر من تهديد إيران، ,وفق استطلاع رأي أجراه "الباروميتر العربي" في 12 دولة عربية منها الأردن.
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