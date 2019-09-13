المصري: عايشنا ظروف اقتصادية اصعب مما نمر به حالياَ

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إننا في الأردن عايشنا ظروف اقتصادية اصعب مما نمر به حاليا ونحن قادرون على تجاوز هذه الظروف ارتكازا على اعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق نحو مشاريع تنموية منتجة وقادرة على تنشيط مناحي الحياة الاقتصادية وتوليد فرص العمل لابنائنا.

واشار المصري الى أن ما يمتلكه الاردن من بنية تحتية تعطينا مساحة اكبر في التوجه نحو المشاريع الانتاجية والتنموية وتركيزها جغرافيا وفق اولويات تعكس الاثر المطلوب منها بدل ان تبقى مشاريعنا متشعبه وتمتد لفترات طويلة لانجازها مما يفقدها الاثر الملموس على ارض الواقع وتستنزف الطاقات والقدرات دون مردود يلبي الطموحات.

وحول مشروع اللامركزية، قال الوزير ان اللامركزية من المشاريع الاصلاحية المتقدمة التي تحتاج لجهود تشاركية كبيرة من جميع الاطراف لانجاحها لاسيما من الحكومة المركزية وجميع الدوائر ذات العلاقة.

واكد ان ملف اللامركزية صعب وشائك لكنه سيصيب النجاح لاحقا ان لم يكن راهنا وهو بحاجة لوقت لفهم طبيعة عمل المجالس ومعالجة الاختلالات التي ظهرت اثناء التطبيق فيما مضى من دورته الاولى.

ولفت الى ان البلديات تلقت دعما خلال السنوات الخمس الماضية سواء من الخزينة او المنح زاد عن 500 مليون دينار وهو ما يؤهلها لان تقود عملية التنمية في مناطقها بمشاريع حيوية وذات قيمة مضافة على اقتصاد المحلي والوطني .

ولفت المصري الى ان وزارة الادارة المحلية بصدد توسيع تعاونها وشراكتها مع المجلس الوطني لحقوق الانسان وان العديد من الملفات ستكون مدار بحث مع المركز لان جميع الخطط والبرامج والاهداف غايتها الانسان الاردني واليات وادوات تمتعه بحقوقه التي كفلها الدستور وبينتها القوانين والانظمة والتعليمات.