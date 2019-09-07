الإخوان المسلمين: العدو الصهيوني كالعصابات

وطنا اليوم-عمان: أصدرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين بيانا اليوم الجمعة بخصوص تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الأخيرة .

وجاء في البيان :

مرة أخرى، يحاول العدو الصهيوني أن يعربد عربدة العصابات التي لا تكل ولا تمل من الانحدار الأخلاقي، فيطلق النتن ياهو تصريحاته المتعلقة بضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني، متوهما أنها أرض بلا أصحاب، وحق بلا مدافعين.

وأضافت الجمعية أن المؤمرات على فلسطين وتصفية القضية لم تتوقف منذ عقود، وإن بدت تجلياتها الأخيرة في صفعة القرن المزعومة، وهي مؤامرات صفيقة ستتكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني العظيم، ودعم المخلصين من العالم العربي والإسلامي، فلا تفريط بالحقوق ولا تفاوض على الإرث والحاضر والمستقبل.

واعلنت الجمعية في بيانها أن فلسطين كل فلسطين أرض وقف إسلامية لا تنازل عنها، وستلعن الأجيال كل من يحاول المساس بهذه الأرض المباركة.

ونلتف حول قيادتنا في مواقفها الصلبة ضد كل محاولات المس بفلسطين وبسيادة الأردن وحقها بالوصاية على المقدسات الفلسطينية التي تأتي من العدو وبعض الأشقاء مع بالغ الأسف.

وان تمتين جبهتنا الداخلية هو خير سبيل لمواجهة التحديات، وهو خيار استراتيجي يبعث رسالة قوية للصلف الصهيوني الذي يطل علينا صباح مساء.