راقبوا قمر الحصادين الليلة في سماء المملكة

وطنا اليوم-عمان:قال الخبير الفلكي عماد مجاهد ان سماء المملكة على موعد مع قمر الحصادين، مساء اليوم الجمعه الموافق الثالث عشر من شهر أيلول ويستمر حتى مساء غد السبت اي يظهر خلال الليلتين القادمتين ، اذ يصبح القمر في طور البدر التام أو الاكتمال لكنه يتميز بسطوع اعلى من المعتاد بحيث تظهر السماء مضاءة مثل وقت النهار تقريبا.

كما يصبح سطوع القمر ولمعانه مميزا، فيضيء السماء طوال الليل ليتحول الى شبه نهار لدرجة أن الأشخاص الموجودين في المناطق المظلمة بإمكانهم العمل ليلا تحت نور القمر،.

وأضاف الفلكي مجاهد ان القمر يشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند الساعة 5:44 مساء، ويبقى مشرقا في سماء المملكة حتى صباح السبت، اي ان قمر الحصادين يسطع في سماء المملكة اكثر من 12 ساعة.

واوضح ان حالة قمر الحصادين تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في فترة قريبة من الاعتدال الخريفي الذي يصادف يوم الثالث والعشرين من شهر أيلول الحالي، حيث يكون القمر مرتفعا في السماء وساطعا بشكل اكثر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما انه يشرق مبكرا بالنسبة لموعد شروق القمر في الشهور الاخرى، ففي المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، لكن يتأخر شروق القمر عند موعد قمر الحصادين عن الليلة السابقة بمعدل 30-35 دقيقة في المعدل بالنسبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء الارضي ويشرق ايضا قبل غروب الشمس بدقائق.

واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية الجميلة وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا تحت نور القمر الساطع، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين "Harvest Moon".

ودعا مجاهد المختصين وهواة التصوير الى التقاط صور قمر الحصادين في أثناء شروقه مساء الخميس؛ حيث سيكون جميلا وكبيرا بشكل مثير ونادر، خاصة في منطقة الغابات والجبال الصخرية الشاهقة والساحرة، وإرسالها الى مواقع الفلك العالمية لنشرها على موقعها الإلكتروني حيث تعمل هذه الصور على الترويج العلمي والسياحي للمملكة