 وطنا نيوز -شاهد ماذا فعل الطبيب الدباس بعد قيام وزير الصحه بانهاء عقده
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شاهد ماذا فعل الطبيب الدباس بعد قيام وزير الصحه بانهاء عقده
التاريخ : 13-09-2019 03:31:31 المشاهدات: 2144

وطنا اليوم-عمان: كشف الطبيب رائد ابو عزام الدباس عن قيام وزير الصحة د. سعد جابر بعدم الموافقة على تجديد عقده في مستشفى الحسين. السلط.. بدون شرح أي أسباب ، مؤكدا ان الوزير غير ملم بحالات المرضى المعقده التي كنت أتابعها وأعالجها.
واضاف الدباس انه واطلاقا من التزامي مع المرضى في الأشهر، المقبله على قائمه عملياتي لحل مشاكلهم... وكون مهنتي وتربيتي وضميري لا يسمح لي بترك مرضاي..وكوني ابن هذا البلد.
فإنني أقر بأنني مستعد لإجراء جميع عمليات المرضى الملتزم معهم في مستشفى السلط مجانا...
وبدون أتعاب بشرط أن أكون مغطى قانونيا بأمر مدير المستشفى لوجه الله تعالى.
عسى أن يكون هذا الشئ دافعا للبلاء عني وعن اولادي وزوجتي...والله يشفي جميع المرضى ويقدرني على فعل الخير...
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

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