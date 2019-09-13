 وطنا نيوز -الملك يبدأ زيارة عمل إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل
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الملك يبدأ زيارة عمل إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل
التاريخ : 13-09-2019 01:44:44 المشاهدات: 1053

وطنا اليوم-عمان:يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاثاء المقبل زيارة عمل إلى ألمانيا، يجري  خلالها مباحثات مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تركز على سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

ويتوجه جلالة الملك إلى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.


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