شويكة: تعلن عودة الرحلات لطلبة المدارس

وطنا اليوم-عمان: قرر المجلس الوطني للسياحة خلال الإجتماع الذي عقد الاربعاء في وزارة السياحة، برئاسة وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، عقد ورشة عمل في البترا والعقبة يتم فيها تحديد المحاور الرئيسية لدور المجلس والوسائل الكفيلة لتصبح المملكة وجهة سياحية جاذبة.

وأكدت شويكة، أن منظومة العمل السياحي يجب أن تستند على توفير بيئة ممكنة تنهض بالمنتج السياحي وتهيّئهُ للتسويق، على أن تشمل، تطوير المنتج وإمكانية الوصول والمصادر البشرية والاستثمار والتسويق، بالإضافة إلى خطة عمل لكل محور من المحاور التي تهتم بتطوير القطاع وتحسّن من تنافسيته.

واستعرضت خلال الإجتماع آخر المستجدات في القطاع السياحي وفي طليعتها إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز مشروع المخطط الشمولي السياحي لمحافظة عجلون، والمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة التي تتولى تنفيذها مجموعة المناطق التنموية والمناطق الحرة وأهميتها في تعزيز الطلب على السياحة وتحقيق الأهداف التنموية المتوقعة، بالإضافة إلى آخر التطوّرات في مجال مأسسة السياحة الصحية وإجراءات تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها.

وفي إطار تنشيط السياحة الداخلية قالت شويكة أنها بحثت مع الشركاء المعنيين تعزيز رحلات الطيران بين عمان والعقبة، مع قرب حلول موسم السياحة في العقبة خلال أشهر الشتاء.

وأضافت أن الوزارة قامت بإعادة تشكيل لجنة إدارة المواقع السياحية والتي تهدف إلى تنظيم إدارة المواقع السياحية والمحافظة عليها وتطويرها واستثمار مرافقها وإدامتها بما يتلاءم واهميتها الحضارية والأثرية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار.

وقدمت شويكة تقريرا للمجلس حول المرحلة الأولى لبرنامج تنشيط السياحة الداخلية اردننا جنة التي تنتهي في الثلاثين من ايلول الجاري، مشيرةً إلى أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة تجريان التحضيرات لإطلاق البرنامج في مرحلة جديدة تستهدف طلبة المدارس وفق تعليمات يتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم، وان الوجهات خلال الشهور الثلاث القادمة ستركّز بشكل أكبر على سياحة المتاحف بوصفها منتج سياحي متنوّع، ووجهات سياحية مناسبة لفصل الشتاء.

وتناول الإجتماع الحوار بين أعضاء المجلس، ضرورة العمل في إطار استراتيجية واضحة لتطوير القطاع السياحي، وأهمية ربط محاور العمل بالتنفيذ بشكل مباشر، وأهمية الاستفادة من منظومة سياحة المحميّات خصوصا خلال فصل الشتاء.

وأكد أعضاء المجلس، ضرورة وجود نشرات تعريفية تتضمن معلومات سياحية شاملة عن المواقع والوجهات السياحية، بالإضافة إلى إدخال وجهات سياحية جديدة في البرنامج .