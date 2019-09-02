الأمانة تهدي الراكب المليون Galaxy Note 10

وطنا اليوم-عمان:كشفت أمانة عمان، عن وصول عدد مستخدمي باص عمان، الذي تم اطلاقه مؤخرا، الى مليون راكب.

وقالت الأمانة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل فيسبوك : " لقد وصل عدد ركاب باص عمّان إلى المليون يوم الأربعاء الماضي الموافق 2019/9/04، وقد قام أمين عمّان/ رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان للنقل الدكتور يوسف الشواربه بمقابلة الرابح "محمد عبد القادر محمد اللحام" وتسليمه هاتف سامسونج "Galaxy Note 10" مقدّم من شركة سامسونج الكترونكس المشرق العربي هاتف كهدية، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 50 دينار أردني تضاف إلى بطاقة باص عمّان".

وأضافت الامانة : "بكم تستمر المسيرة والنجاح بإذن الله".