أجواء خريفية معتدلة الحرارة الجمعة

وطنا اليوم-عمان:تبقى الأجواء الجمعة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خاصة في ساعات الصباح.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات ما بعد الظهر، بحسب دائرة الارصاد الجوية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.