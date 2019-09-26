 وطنا نيوز -أجواء خريفية معتدلة الحرارة الجمعة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أجواء خريفية معتدلة الحرارة الجمعة
التاريخ : 13-09-2019 09:42:58 المشاهدات: 968

وطنا اليوم-عمان:تبقى الأجواء الجمعة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خاصة في ساعات الصباح.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات ما بعد الظهر، بحسب دائرة الارصاد الجوية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق