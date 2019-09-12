النواصرة: لن يعود المعلم الى صفه منقوص الكرامة

وطنا اليوم-عمان:قال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، "إننا اليوم أمام إدارة حكومية غير حكيمة"، ونتمنى أن لا نصل الى هذا الحد على حد تعبيره

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز "تعاضد" لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ونقابة المعلمين.

وأضاف النواصرة" إن النقابة لم تكن تنوي الوصول إلى هذا الحد، ولكن ما حصل الخميس الماضي كان "غير معقول" ولذلك اضطررنا للتصعيد.

وبين أن كل فئات المجتمع متعاطفة اليوم مع المعلم، ولم نر تعاطفا كهذا من قبل.

وتابع النواصرة: نحن اليوم أمام فرصة تاريخية، ومن يراهن على هزيمة المعلم يراهن على هزيمة المجتمع، وأن المعلم غرس في الأجيال القادمة حب الوطن ولا يقبل ان يعود المعلم الى صفه منقوص الكرامة، كما أن الطلاب اليوم يتعلمون درسا جديدا في الحرية على حد وصفه.

وقال النواصرة، "نحن لا نبحث عن التصعيد لكن عندما خرج علينا دولة الرئيس كنا نتمنى ان يخرج باعتذار عن ما حصل للمعلمين ولو اعتذر لسحب فتيل الأزمة، لكن حتى تاريخ هذه اللحظة الحكومة لا تعترف بحق المعلمين وعلاوة الـ٥٠%، ونحن نقول بإن على الحكومة ان تعترف بحقنا بها وبعد ذلك الأمور كلها "هينة"، حسب قوله.

وبين أن الحل موجود واذا كان شخصي وانا السبب، "يعطوا المعلمين ٥٠% وانا بقدم استقالتي وبوعدكم بعدم الترشح مدى حياتي"، مضيفا أن المعلمين بدأوا بتقديم استقالاتهم بالالاف اليوم.

ونوه إلى أنه اذا علقنا الاضراب دون تحقيق مطالب المعلمين فإن المعلمين لن يعلقوا الاضراب دون تحقيق مطالبهم.

وقال إن الحوار لن يتوقف من قبلنا، ولكن الخطوة رقم واحد الاعتراف بعلاوة الـ 50 %.