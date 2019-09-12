تعرف على شروط إدخال أجهزة الاتصالات إلى المملكة

وطنا اليوم-عمان:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الرسمي www.trc.gov.joمسودة "التعليمات المعدلة والخاصة بمنح الموافقات النوعية لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الاتصالات الطرفية" .

وتضمنت التعليمات المتطلبات والشروط والإجراءات الخاصة بمنح الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات سواء للاستخدامات الشخصية أو التجارية أو البنية التحتية لشبكات الاتصالات أو المستوردة لغايات العرض والتخزين لأجهزة الاتصالات الراديوية (UHF&VHF) وقد طرحتها الهيئة للاستشارة العامة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ نشرها على موقع الهيئة.

ودعت الهيئة في بيان لها الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات وشركات التخليص وكل من لديه أعمال تتعلق بالتعليمات لإبداء أية ملاحظات أو اقتراحات أو توصيات حول ما ورد بتلك الوثيقة وإرسالها للهيئة .