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معلمو الأردن يضعون حكومة الرزاز على صفيح ساخن
وطنا اليوم-عمان:حرب تصريحات بين الحكومة الأردنية، ونقابة المعلمين، تدفع نحو تأزيم وتصعيد إضراب المعلمين الذي بدأ في 8 أيلول/ سبتمبر، والذي يسعى المعلمون من خلاله للضغط على الحكومة لصرف علاوة 50% على الراتب الأساسي.
ومن المتوقع أن يزيد هذا التراشق بالتصريحات الأزمة تعقيدا؛ إذ تصر النقابة على الحصول على علاوة مهنية بنسبة 50% كانت قد اتفقت عليها في عام 2014 مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور، ولم تنفذها الحكومات حتى الآن، في وقت ترى الحكومة الأردنية أن هذه العلاوة ستكبد خزينة الدولة مبلغ 157 (مليون دولار)، وهو مبلغ غير متوفر حسب الحكومة الأردنية.
وتلوح نقابة المعلمين بإعادة آلاف المعلمين إلى الدوار الرابع، للاعتصام أمام مقر الحكومة في حال لم تستجب لمطالب المعلمين، في وقت يحذر فيه نائب نقيب المعلمين د.ناصر نواصر في حديث من حل مجلس النقابة، معتبرا أن "ذلك سيقود لمزيد من التصعيد، ويعود بالمعلمين للعمل باللجان التي خاضت اعتصامات في عام 2011".
يسعى المعلم الأردني، لتحسين مستواه المعيشي، ويبلغ متوسط راتب المعلم الأردني (565 دولارا) مع العلاوات، تآكلت قدرته الشرائية، بسبب التضخم الكبير وارتفاع الأسعار، وفرض الرسوم والضرائب، خلال السنوات العشرين الأخيرة.
يقول: "كلمة رئيس الوزراء التي وجهها للمعلمين كانت قاسية وكان غاضبا، منذ اليوم الأول أغلقت الحكومة الأبواب في وجه المعلمين عندما أغلق الدوار الرابع أمامهم، ورفعت حدة التوتر، الذي وصل إلى مرحلة الإضراب المفتوح".
وحسب الحوارات "الحكومة الأردنية تدفع المعلمين للمطالبة بمطالب سياسية بدلا من مطالبة مطلبية، وهنا سيكون تدحرج خطير في الأزمة، الحكومة تخشى أن تشكل الاستجابة لنقابة المعلمين سابقة، وتلحق نقابة المعلمين نقابات أخرى".
إضراب المعلمين شجع نقابات مهنية أخرى للمطالبة بحقوق منتسبيها في القطاع العام، وأمهل نقيب الأطباء علي العبوس الأحد، الحكومة أسبوعا لصرف فرق الحوافز للأطباء تتراوح بين 49-119 دولارا، بينما طالب نقيب المهندسين، أحمد الزعبي، السبت 7 أيلولسبتمبر الحكومة بصرف علاوة لمنتسبيها في القطاع العام بنسبة 10%.
محمد العبسي، عضو حزب الوحدة الشعبية (يساري)، يعتقد "أن الحكومة دخلت بكسر عظم مع نقابة المعلمين، وتخشى الحكومة أن تنتقل عدوى الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى في حال لبت مطالب المعلمين، وهذا يفسر منع المعلمين من الاعتصام أمام مقر الحكومة تحسبا لعدم تكرار الاحتجاجات في عام 2018، خصوصا بعد فشل الحكومة الحالية في معالجة المشاكل الاقتصادية على غرار الحكومات السابقة".
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