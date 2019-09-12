الرزاز يسحب 350 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على توصية اللجنة الوزاريّة المكلّفة بضبط عمل المركبات الحكوميّة، المتضمّنة سحب 350 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، من ضمنها مركبات ذات سعة محرّك كبيرة بهدف ترشيد الاستهلاك.

وأوضح الداوود أنّ القرار يأتي بعد سلسلة من الزيارات الميدانيّة، قامت بها لجنة مكلّفة بحصر عدد المركبات وبيان مدى الحاجة لاستخدامها، إلى العديد من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة.

وأشار إلى أنّ القرار يشمل المركبات التي تزيد سعة محرّكها عن (2000 سي سي)، والتي تقرّر سحبها بهدف ترشيد الاستهلاك، وتخفيض كلف استخدام المحروقات في المؤسّسات الحكوميّة.

ولفت إلى أنّ الزيارات الميدانيّة مستمرّة إلى حين الانتهاء من حصر جميع المركبات الحكوميّة في الدوائر والمؤسّسات، وبيان مدى الحاجة الفعليّة لاستخدامها، مرجّحاً سحب أعداد جديدة من المركبات.