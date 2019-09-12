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الرزاز يسحب 350 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة
وطنا اليوم-عمان:كشف وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على توصية اللجنة الوزاريّة المكلّفة بضبط عمل المركبات الحكوميّة، المتضمّنة سحب 350 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، من ضمنها مركبات ذات سعة محرّك كبيرة بهدف ترشيد الاستهلاك.
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