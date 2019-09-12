الرئيسية | محليات نبأ سيادي بدون تفاصيل .. التلاميذ سيعودون للصفوف صباح الاحد

وطنا اليوم-عمان:المح اعلامي اردني معروف الى قرار وشيك في غضون الساعات القليلة المقبلة اتخذته ارفع واعلى السلطات في المملكة بان ينتهي اضراب المعلمين جذريا مع صباح دوام يوم الاحد المقبل . ووزع المذيع المعروف نجم الدين الطوالبة شريط فيديو يتضمن تأكيده وبناء على مصادر خاصة جدا بان قرارا سياديا سيصدر في غضون يومين بان يعود مئات الآلاف من تلامذة الاردن الى الصفوف المدرسية صبيحة الاحد. ولم يكشف الطوالبة عن مضمون خطة الدولة والحكومة في هذا الاتجاه خصوصا بعدما نجح الاضراب الذي اعلنته نقابة المعلمين بتعطيل الدراسة الاسبوع الماضي . وبما ان النقابة اعلنت الاربعاء مساء بان الاضراب مستمر يلمح الطوالبة الى احتمالية صدور قرارات خطيرة ومهمة وسيادية الطابع ضد نقابة المعلمين او لإجبار المعلمين على العودة الى الصفوف او حتى لاستبدال الاف منهم بطريقة غامضة .

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