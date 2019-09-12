المرصد : غالبية العاملين بالأردن فقراء ورواتبهم أقل من 400 دينار

وطنا اليوم-عمان:قال المرصد العمالي الأردني إن ما يقارب نصف العاملين في الأردن أجورهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، حيث أشارت احصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 أن 44.7 % من العاملين المنظمين المسجلين في المؤسسة يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار فما دون.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة قبل اسبوعين بشكل غير رسمي مؤشر خط الفقر والذي يبلغ 100 دينار للفرد شهريا، واستخدمه صندوق المعونة الوطنية في رسم سياساته لتحديد الأسر الفقيرة، وبذلك يكون خط الفقر للأسرة المعيارية البالغة خمسة افراد في الأردن 500 دينارا شهريا. وأشار التقرير أن ما يقارب 30% من العاملين تبلغ اجورهم الشهرية 300 دينارا فما دون. يضاف الى ذلك، أن نسبة العاملين الذين تزيد اجورهم الشهرية عن 1000 دينارا شهريا بلغت 7.6% فقط.

الى جانب ذلك، فإن أعداد المعلمين والمعلمات المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبلغ 102 ألف موظف وموظفة ثلثيهم نساء، بواقع 69 ألف موظفة مقابل 33 ألف موظف. كذلك أشار التقرير أن معدل أجور العاملين الأردنيين في التعليم يبلغ 521 دينارا شهريا، موزعة بين الذكور 416 دينارا والذكور 741 دينارا.







