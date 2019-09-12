احالة الناطق الاعلامي بالامانة الى التقاعد

وطنا اليوم-عمان:قرر أمين عمّان يوسف الشواربة قبول استقالة مدير المكتب الإعلامي في أمانة عمّان الكبرى مازن فراجين بناء على طلبه.
وكتب فراجين على صفحته على فيسبوك : الحمدلله من قبل ومن بعد ، سنة الحياة الوظيفية ، ونهاية المطاف بالإحالة على التقاعد بناء على طلبي.
واردف : كل الشكر والتقدير لكافة الأخوة الزملاء الذين تشرفت بالعمل معم سواء في المركز الإعلامي أو مؤسستي الحبيبة أمانة عمان : أمينا ونائبا ومدير مدينة والزملاء على إختلاف مواقعهم ، ولكافة الزملاء والزميلات في مختلف وسائل الإعلام الذين تشرفت بالتعامل والتواصل معهم وخدمتهم على أكمل وجه ما إستطعت ولم نألوا جُهدا في ذلك ، كل المحبة والتقدير والإحترام.