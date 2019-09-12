 وطنا نيوز -30 مليون لشراء حافلات للزرقاء
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30 مليون لشراء حافلات للزرقاء
التاريخ : 12-09-2019 12:08:37 المشاهدات: 1094

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني عن بدء البلدية تأسيس شركة لغايات النقل ضمن مشروع النقل الحضري داخل المدن الكبرى .

وقال المومني بأن الشركة ستدار من قبل البلدية لتتولى غايات النقل في مدينة الزرقاء وتنظيمة والاشراف عليه وادارته على المسارات الجديدة ضمن اطار الشركة .

واضاف المومني انه تم رصد مبلغ 30 مليون دينار لشراء حافلات حديثة مشيرا الى انه لن يتم منح اي موافقة من هيئة تنظيم النقل الا من خلال الشركة .

وبين المومني ان البلدية ستقوم بتهيئة البنية التحتية وبعض التحسينات ومواقف خطوط النقل الداخلي .

ولفت المومني بأن تأسيس شركة النقل يأتي تماشيا مع قانوني البلديات والادارة المحلية وهو من استراتيجيات الدولة الاردنية واحد اركان الخطة القادمة والتي يعد المهندس وليد المصري من اهم اطرافها .

واكد المومني أن الشركة ستقوم بدراسة الية الدفع في الحافلات من قبل الركاب لتلافي اي سلبيات تعيق عملها .


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