النواصرة: 3 آلاف معلم قدموا طلبات نقل ملوحين باستقالاتهم

وطنا اليوم-عمان:استعرض نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، آخر المستجدات ونتائج اللقاءات التي جرت اليوم مع مختلف الوفود
* النواصرة: التقينا التجمع الوطني للتغيير برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، ووفد نيابي، والمركز الوطني لحقوق الانسان، وعشرة رؤساء بلديات في الأردن
* النواصرة: اللقاءات كانت ايجابية بشكل عام، والجميع استنكر ادارة الظهر من الحكومة، وتلكؤها في التعاطي مع الأزمة، وتفهما لموقف نقابة المعلمين وصلابة الميدان التربوي
* النواصرة: أكدنا انفتاحنا على الحوار
* النواصرة: لا يوجد أي اعتراف حكومي بحقّ المعلمين في العلاوة، والخطوة الأولى في الحوار اعتراف الحكومة بحقّ المعلمين
* النواصرة: ما زال التجييش من قبل الحكومة وأدواتها قائم على قدم وساق، وهناك انفاق بعشرات الآلاف ككلفة للتجييش
* النواصرة: نحو 3 آلاف من المعلمين قاموا بشكل فردي بكتابة طلبات نقل إلى وزارات ودوائر حكومية أخرى كخطوة تصعيدية من قبلهم، ولوحوا بتقديم استقالاتهم في حال عدم الاستجابة لطلبات النقل
* النواصرة: مستمرون بالاضراب مهما طال، وقادرون على تعويض الطلبة عما فاتهم، ونثق بأن المعلمين سيلتزمون بالتعويض
* النواصرة: نحن اليوم أكثر قربا لتحقيق المطالب