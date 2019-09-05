 وطنا نيوز -النواصرة: 3 آلاف معلم قدموا طلبات نقل ملوحين باستقالاتهم
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النواصرة: 3 آلاف معلم قدموا طلبات نقل ملوحين باستقالاتهم
التاريخ : 12-09-2019 11:32:22 المشاهدات: 1754

وطنا اليوم-عمان:استعرض نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، آخر المستجدات ونتائج اللقاءات التي جرت اليوم مع مختلف الوفود
* النواصرة: التقينا التجمع الوطني للتغيير برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، ووفد نيابي، والمركز الوطني لحقوق الانسان، وعشرة رؤساء بلديات في الأردن
* النواصرة: اللقاءات كانت ايجابية بشكل عام، والجميع استنكر ادارة الظهر من الحكومة، وتلكؤها في التعاطي مع الأزمة، وتفهما لموقف نقابة المعلمين وصلابة الميدان التربوي
* النواصرة: أكدنا انفتاحنا على الحوار
* النواصرة: لا يوجد أي اعتراف حكومي بحقّ المعلمين في العلاوة، والخطوة الأولى في الحوار اعتراف الحكومة بحقّ المعلمين
* النواصرة: ما زال التجييش من قبل الحكومة وأدواتها قائم على قدم وساق، وهناك انفاق بعشرات الآلاف ككلفة للتجييش
* النواصرة: نحو 3 آلاف من المعلمين قاموا بشكل فردي بكتابة طلبات نقل إلى وزارات ودوائر حكومية أخرى كخطوة تصعيدية من قبلهم، ولوحوا بتقديم استقالاتهم في حال عدم الاستجابة لطلبات النقل
* النواصرة: مستمرون بالاضراب مهما طال، وقادرون على تعويض الطلبة عما فاتهم، ونثق بأن المعلمين سيلتزمون بالتعويض
* النواصرة: نحن اليوم أكثر قربا لتحقيق المطالب


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