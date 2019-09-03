ارشيدات: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى الحكومة الرد

وطنا اليوم-عمان:طالب نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات عملية للرد على تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو بإلغاء اتفاقية الغاز فورا واستعادة أراضي الباقورة والغمر وإلغاء اتفاقية وادي عربة برمتها.

وأضاف ارشيدات : أن تصريحات نتنياهو تعتبر إعلان حرب ولايجوز أن تبقى الحكومة الأردنية ملزمة وتطبق بنود المعاهدة والعدو لم يطبقها ولايلتزم بها وهناك خروقات واضحة ومسجلة تستوجب إلغاوها.

وقال إن الحكومة مطالبة أيضا بطرد السفير الصهيوني من عمان كإجراء أولى والسير بباقي الإجراءات نظرا لما تحمله تلك التصريحات للأمن الوطني الأردني مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة تعمل على ما نشره بيريز بأن الضفة الغربية لنا والشرقية أيضا.