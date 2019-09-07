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وثيقة تكشف وتثبت قبول المعلمين بالمسار المهني
وطنا اليوم-عمان:كشف محضر اجتماع صادر عن نقابة المعلمين لاجتماع جمعهم بوزير التربية السابق عزمي محافظة ، عن موافقتهم على المسار المهني للعلاوات الذي يربطها بالاداء .
وبحسب المحضر عقد الاجتماع في وزارة التربية في 25/11/2018 / ، تم الاتفاق على اصدار قرار مجلس الوزراء لاستثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي فيما يتعلق بالتقارير السنوية والعمل على سحب التعميم الصادر من وزارة .
ووافق المجلس على اعتماد علاوة فنية واردة في نظام مزاولة المهنية لتصبح على النحو التالي :
المستوى الاول 35% بدلا من 25%
المستوى الثاني : 50%
المستوى الثالث 100%
علاوة التميز 50% .
اضافة الى العلاوة الاساسية البالغة في حدها الاعلى 100% للمعلم المزاول.
وعلى ما سبق أعلن مجلس النقابة تعليق الاضراب الذي كانت تنوي تنفيذه في 27/11/20148.
وتكشف الوثيقة ان مجلس نقابات المعلمين انقلب على الاتفاق مع الحكومة في الإضراب الذي ينفذ حاليا والداعي لصرف علاوات جديدة دون ربطها بالاداء في الغرفة الصفية .
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