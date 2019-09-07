وثيقة تكشف وتثبت قبول المعلمين بالمسار المهني

وطنا اليوم-عمان:كشف محضر اجتماع صادر عن نقابة المعلمين لاجتماع جمعهم بوزير التربية السابق عزمي محافظة ، عن موافقتهم على المسار المهني للعلاوات الذي يربطها بالاداء .

وبحسب المحضر عقد الاجتماع في وزارة التربية في 25/11/2018 / ، تم الاتفاق على اصدار قرار مجلس الوزراء لاستثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي فيما يتعلق بالتقارير السنوية والعمل على سحب التعميم الصادر من وزارة .

ووافق المجلس على اعتماد علاوة فنية واردة في نظام مزاولة المهنية لتصبح على النحو التالي :

المستوى الاول 35% بدلا من 25%

المستوى الثاني : 50%

المستوى الثالث 100%

علاوة التميز 50% .

اضافة الى العلاوة الاساسية البالغة في حدها الاعلى 100% للمعلم المزاول.

وعلى ما سبق أعلن مجلس النقابة تعليق الاضراب الذي كانت تنوي تنفيذه في 27/11/20148.

وتكشف الوثيقة ان مجلس نقابات المعلمين انقلب على الاتفاق مع الحكومة في الإضراب الذي ينفذ حاليا والداعي لصرف علاوات جديدة دون ربطها بالاداء في الغرفة الصفية .







