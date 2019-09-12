اليعقوب تعليقا على تصريحات نتنياهو: سنكون صفا خلف قائدنا وجيشنا سيحمي كل ذرة من ترابنا

وطنا اليوم- في رد قوي على تصريحات رئيس وزراء العدو نتنياهو قال نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب، سنقف متماسكين خلف قيادتنا ندعم اشقائنا تحت الاحتلال وجيشنا سيأكل لحم كل من تسول له نفسه تدنيس ترابنا.

وهذا ما كتبه المهندس اليعقوب: ما تفوه به رئيس حكومة الكيان ، حول نيته بسط السيادة الصهيونية على البحر الميت والاغوار ، ليس بجديد على من تعود على نقض العهود والمواثيق ، لكن هذا المتنمر على الامة العربية ، اغفل ان هذا الغور سبق له ان التهم الياته ومعداته وجيشه الجبان في الكرامة .

ونقول لهذا النتن ، ان وحدتنا وتماسكنا خلف قيادتنا وجيشنا ستكون الجدار الذي نركن اليه بوقوفنا ضدد مخططاته الاستعمارية في دعمنا للشعب الفلسطيني الشقيق التؤام ، مذكرينه وهو الجاهل بالتاريخ ان الاردن جيشا وملكا وشعبا يأكلون لحم من يحاول الاعتداء على ذرة من تراب هذه الارض الطاهرة او المساس بكرامته ،داعين شعبنا وقواه السياسية والنقابية والحزبية الى الالتفاف خلف القيادة الهاشمية وتجاوز الخلافات من اجل وطننا وترابنا وكرامتنا فنحن نموت كي يحيا الوطن .

نقيب المقاولين الاردنيين

المهندس احمد اليعقوب