طقس معتدل يميل للبرودة ليلا

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب ، إن درجات الحرارة نهار اليوم، تكون أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ليلا، يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، وتظهر سحب منخفضة في الشمال والوسط، بينما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة نهار غد، لتكون حول معدلاتها في هذا الوقت من العام.