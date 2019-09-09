 وطنا نيوز -اجتماع حاسم في وزارة الصحة لبحث تهديد نقابة الأطباء
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اجتماع حاسم في وزارة الصحة لبحث تهديد نقابة الأطباء
التاريخ : 12-09-2019 09:43:19 المشاهدات: 887

وطنا اليوم-عمان:علم من مصدر في نقابة الاطباء الأردنيين أن اجتماعا سيعقد الخميس في وزارة الصحة بين الوزير سعد جابر ومجلس نقابة الأطباء  للحوار بشأن مطالب النقابة، وذلك بمبادرة من لجنة الصحة النيابية.

الاجتماع يأتي بهدف الخروج بتوافق بين الوزارة ونقابة الأطباء ووقف الاجراءات التصعيدية التي دعت لها نقابة الأطباء ومنها التهديد بتنفيذ الإضراب عن العمل الأسبوع المقبل.


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