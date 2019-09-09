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اجتماع حاسم في وزارة الصحة لبحث تهديد نقابة الأطباء
وطنا اليوم-عمان:علم من مصدر في نقابة الاطباء الأردنيين أن اجتماعا سيعقد الخميس في وزارة الصحة بين الوزير سعد جابر ومجلس نقابة الأطباء للحوار بشأن مطالب النقابة، وذلك بمبادرة من لجنة الصحة النيابية.
الاجتماع يأتي بهدف الخروج بتوافق بين الوزارة ونقابة الأطباء ووقف الاجراءات التصعيدية التي دعت لها نقابة الأطباء ومنها التهديد بتنفيذ الإضراب عن العمل الأسبوع المقبل.
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