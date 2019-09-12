الرئيسية | محليات المعلمون يواصلون إضرابهم .. النقابة مصرة على موقفها

وطنا اليوم-عمان:لليوم الخامس على التوالي، يتواصل إضراب المعلمين في جميع المدارس الحكومية بالمملكة، استجابة لدعوة نقابة المعلمين، وسط تصاعد ضغط الأهالي ودعوات من مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية بضرورة ايجاد حل للازمة بين الحكومة ونقابة المعلمين عبر الحوار وبعيدا عن الطلبة .

وخلت المدارس الحكومية بالمملكة من الطلبة في ظل استمرار الإضراب وعدم ارسال أولياء الأمور أبناءهم للمدارس، في ظل التزام الهيئات التدريسية والإدارية بدوامها المعتاد داخل أسوار المدارس.

وأكد الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم أن وفود وطنية وقيادات وطنية ووفود برلمانية كثيرة زارت نقابة المعلمين خلال الأيام القادمة.

وأضاف أننا كنا نظن ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، حيث استبشرنا بدخوله على خط الأزمة خيرا، وتأملنا أن يأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لمعرفة ما حدث في "الرابع" الخميس الماضي وتقديم شيء من رد الاعتبار للمعلمين لتهدئة الميدان.

ولخص نديم ملخص النقاشات والحوارات مع كافة الوفود التي زارت النقابة بثلاث محاور، هي الاستفسار عن العرض الحكومي وسبب وإصرار الحكومة على المسار المهني، ومعرفة الفرق بين 50% وعلاة الأداء، وأيضا رؤية النقابة والأفكار والمساحة التي يمكن للنقابة التصرف فيها بحرية و التنازلات التي يمكن أن تقدمها، بالإضافة إلى ضرورة أن تبلور النتائج على شكل مبادرات قابلة للحياة أو خطط اجرائية.

وختم حديثه أننا :" نأمل أن يرجع الحوار دون شروط وما قدمه النواب تحفظت عليه النقابة وهو اشتراط وقف الاضراب للجلوس للحوار وهو يتناقض مع شروطنا لان الشروط تعيق الحوار.

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