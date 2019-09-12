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بالفيديو شاب يمني يقدم نصيحة مؤثرة للشعب الاردني
وطنا اليوم- تداول ناشطون مقطع فيديو لشاب من اليمن اسمه محمد عبدالله قدم من خلاله رسالة مؤثرة الى الشعب الاردني فيها نصح بالابتعاد عن الفتنة ويضيف لو كنا نعرف باليمن وسوريا وليبيا وكثير من الدول ما آلت اليه مطالبنا من قتل وتشريد وسفك للدماء لما نزلنا الى الشوارع .
ويقول يا شعب الاردن انظروا الى مآسينا ولا تقلدونا وحافظوا على بلدكم ولا تنزلقوا وراء دعوات المتآمرين اصحاب الفتنة.
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