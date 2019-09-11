النواصرة يعلن استمرار اضراب المعلمين

وطنا اليوم- اعلن نائب نقيب العلمين الدكتور ناصر النواصرة عن استمرار اضراب المعلمين حتى تحقيق مطلبهم بصرف علاوة الـ 50% واضاف ان وفودا عديدة أمت نقابة المعلمين وابدت هذه الوفود دعمها لمطالب النقابة.

وأضاف ان الحكومة لا تعترف بحق المعلمين بالعلاوة وانها تطرح مواضيع قديمة غير مهتمين نحن بها وقال الن الحكومة تجيش ضد النقابة، داعيا الى توفير المبالغ التي تصرف ورصدها لدعم مطالب المعلمين.

وبين النواصرة ان آلاف المللعمين طلبوا نقلهم الى دوائر الدولةة المختلفة وأكد اننا مستمرون في الاضراب مهما طال وسنعوض ابنائنا الطلبة عما فاتهم.