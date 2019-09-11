 وطنا نيوز -امانة عمان تغلق نفق المربط لمدة 6 أيام
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امانة عمان تغلق نفق المربط لمدة 6 أيام
التاريخ : 11-09-2019 08:41:33 المشاهدات: 769

وطنا اليوم-عمان:تغلق أمانة عمان كلياً وبالتعاون مع ادارة السير المركزية نفق المربط لمدة ( 6 ) أيام متواصلة وذلك للسير القادم من شارع الأمير راشد ( الهاشمي الشمالي ) بإتجاه وسط البلد اعتبارا من يوم بعد غد الجمعة الموافق   13/9/2019 من الساعة (1) فجراً وإغلاق كلي ويومي لشارع الجيش للمقطع الممتد من جسر المحطة ولغاية جسر المربط لتركيب الجسور مسبقة الصب ( جيردارات ) وذلك من الساعة (12) ليلاً ولغاية الساعة (6) صباحاً اعتباراً من يوم بعد غد الجمعة .

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري ان اغلاق السير القادم سيكون من وسط البلد بإتجاه جسر المحطة بشارع الجيش وتحويله بإتجاه لوب اشارة النشا ؛ واغلاق السير القادم من إشارة المسلخ بإتجاه وسط البلد بداية جسر المحطة وتحويله بإتجاه إشارة الفروسية ثم شارع عبدالله الأول ( المحطة ) ؛ واغلاق السير القادم من الهاشمي الشمالي شارع الأمير راشد وتحويله بإتجاه سوق المحطة ثم بإتجاه اشارة المحطة ؛ واغلاق اللوب القادم من شارع اليرموك ( جسر المربط ) بإتجاه شارع الجيش وتحويله بإتجاه شارع الملك عبدالله الأول عبر إشارة النشا ؛ واغلاق اللوب القادم من اشارة النشا بإتجاه شارع الجيش وتحويله بإتجاه إشارة الفروسية ؛ واغلاق اللوب القادم من شارع الاستقلال بإتجاه شارع الجيش وتحويله بإتجاه اشارة النشا ثم بإتجاه إشارة الفروسية .

وستقوم الامانة بالتعاون مع إدارة السير بتأمين السلامة المرورية ووضع الشواخص الإرشادية والتحذيرية بالموقع ، إضافة إلى تواجد افراد ادارة السير وأعوان المرور التابعين للأمانة.


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